桃園龍潭文化品牌神龍鬧鎮打造文化創意慶典。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭區龍元宮是當地信仰中心，每年神農大帝聖誕慶典是地方盛事，今年受疫情影響相關活動延至7月登場，由地方創生團隊野菱蔓生結合龍元宮舉辦「神龍鬧鎮」系列活動，結合歷史傳統與生活美學打造貼近生活與年輕族群的慶典，期盼凝結在地商圈活力與社區居民過節記憶，讓民眾全新體驗宗教信仰魅力與在地風情。

桃園市長鄭文燦說，龍元宮與地方創生野菱團隊推出新文化品牌神農鬧鎮，希望與大溪大禧一樣，將傳統祭典轉化成為文化廟會，相關活動在7月陸續舉行，希望地方創生團隊可以發展更多限定文創產品，讓大家認識龍元宮信仰與在地文化。他也說，龍元宮的五穀爺的信仰跟龍潭有很深的連結度，希望用文化廟會的型態，讓大家看到從農耕文化走向草本文化，可以讓大家看到神農大帝的現代意義。

系列活動包含5場以龍元宮廟埕為界的信仰生活體驗，包含街龍走讀、百草廟市、神農學堂、夜戲神龍、神龍私廚，內容涵蓋神農大帝信仰文化介紹、龍潭商圈走讀、大型晚會與私廚餐宴等，另外還有地方記憶徵集、節慶主題展等。另外也邀請六組龍潭街區品牌，媒合桃園優秀設計團隊進行跨界合作，攜手在地餐飲及文化設計師，推出節慶限定商品，帶動地方產業創新與發展。詳細資訊可上臉書神龍鬧鎮查詢。