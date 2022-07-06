45萬劑莫德納幼兒疫苗今上午抵台。（圖／指揮中心提供）

今年第九批採購莫德納疫苗45萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估7月20日完成，預計7月21日起配送各縣市政府，再提供6個月至5歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至今年12月25日。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3,500萬劑疫苗的供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有963.6萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑、第六批5月3日110.61萬劑、第七批5月4日111.55萬劑、第八批5月7日125.09萬劑及本批45萬劑。

45萬劑莫德納幼兒疫苗今抵台，預計最快在21日開放施打。（陳麒全攝）

我國採購45萬劑莫德納疫苗今上午抵台。（桃機公司物業開發處提供）

中央流行疫情指揮中心今日表示，今年第九批採購Moderna疫苗45萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估7月20日完成，預計7月21日起配送各縣市政府，再提供6個月至5歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至今年12月25日。

這批莫德納疫苗，是國內首批要給6個月至5歲幼兒接種使用，效期至今年12月25日，指揮中心發言人莊人祥表示，接種方式會依據各地方縣市政府規劃，例如到醫療院所接種，或是到幼兒園接種，也有些縣市是開中型接種站，例如在國小進行幼兒接種。

莊人祥說，接種站設置地點與時間，必須考慮到施打時間要盡量配合家長，例如晚上下班的時間，或是假日，且場地舒適性等都要考量。

至於5歲以下幼兒將來是否需要打追加劑？莊人祥說，目前ACIP還沒有討論過，後續將會提案請專家研議。

指揮中心指出，我國已於去(2021)年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有963.6萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑、第六批5月3日110.61萬劑、第七批5月4日111.55萬劑、第八批5月7日125.09萬劑及本批45萬劑。