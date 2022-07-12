有3位知情人士向《路透》表示，大陸知名電商阿里巴巴旗下連鎖超市盒馬鮮生正在尋求以約 60 億美元的估值籌集資金，此一估值遠遠低於今年早些時候高達 100億美元的預期。盒馬鮮生估值大幅下調則是受到上海嚴格的疫情封控措施影響，許多投資者懷疑該公司是否能在短期內扭虧為盈。

《路透》指出，2位知情人士表示，以生鮮食品零售為主要業務的連鎖超市在中國被稱為盒馬鮮生，這次以60億美元估值集資，目標籌集4億至5億美元。

至於為何調降估值，消息人士說，主要是因為是上海這個經濟中心的嚴厲封鎖嚴重削弱了業務之後，公司不得不下調估值。由於這些信息尚屬機密，消息來源都拒絕透露姓名。

3位知情人士警告稱，阿里巴巴盒馬鮮生遠未敲定融資詳情，財務條款可能再出現變化。另外，還有第4位消息人士表示，盒馬將歡迎優秀的投資者協助其業務成長，該公司目前擁有非常健康的現金流，沒有立即籌集新資金的壓力。

阿里巴巴和盒馬鮮生沒有回覆《路透》置評的請求。

報導說，由於對科技、輔導、遊戲和其他行業的全面監管打擊，中國的私人籌款活動自去年以來也有所放緩。儘管有跡象表明中國監管機構可能會放鬆監管打擊力度，但鑑於經濟前景黯淡，交易經紀商者預計中國不會立即出現投資激增的反彈現象。

據盒馬鮮生網站顯示，該公司成立於 2015 年，由電子商務巨頭阿里巴巴全資擁有，目前在27個城市擁有300家門市，提供日常雜貨配送服務。其中上海是其最大的市場，擁有73家門店。在今年為期2個月的封城期間，上海的居民嚴重依賴送貨服務，但由於防疫封控措施導致供應鏈中斷，盒馬鮮生也難以完全滿足市場的龐大需求。