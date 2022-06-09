台南市5至11歲學童疫苗施打率81.24％。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南9日新增6355例，市長黃偉哲宣布，自5月23日起暫停中小學實體課程至今，這段期間確診學生數雖幾度緩和，但端午假期結束後，學生確診人數又攀升，家長對復課仍有疑慮，且疫情高峰南移，當初停課理由也仍未消除，考量兼顧疫情南移又要避免孩子染疫，因此，高中以下學校下周仍維持遠距教學至17日。

黃偉哲今天在防疫記者會宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園，6月13日至6月17日維持暫停實體授課，採線上教學；補習班、課照中心、非營利、準公共、私立幼兒園則配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期。

黃偉哲說，雖有家長反映已經停課好幾周，但也有家長對復課有疑慮，加上5至11歲學童疫苗施打尚未滿14日，在綜合考量下，決定下周持續暫停實體授課。

他也指出，台南5至11歲兒童疫苗接種率是六都第一，因為有高覆蓋率，台南5至9歲確診率只有10.31％，全國是14.27％，台南比全國平均低了近4％，顯見提早打疫苗是有效的。

教育局長鄭新輝表示，延續暫停實體課程期間，若學校所在區域未受疫情影響，可透過校內防疫專責小組決議，全校維持實體授課。鄭新輝表示，暫停實體授課期間，若學校有重要學習或活動需求，也可自主決定讓學生返校參與，並加強防疫措施。

針對即將舉行的中小學畢業典禮，為了讓畢業班師生留下美好回憶，在兼顧防疫考量下，各校畢業典禮以校內師生為主，採實體辦理為原則，不對外開放，由學校透過網路直播，讓外賓和家長同步線上觀禮。

衛生局許以霖局長說明，統計至6月8日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.2％、81.1％、1.3％、65.0％，5至11歲學童有8萬9679名接種第1劑疫苗，接種比率81.24％。