新竹縣15日新增1552例新冠肺炎本土確診案例，分別為769名男性和783名女性，年齡分布0至100歲，12歲以下254人，65歲以上165人，多數集中18至64歲青壯年，約占67％。無症狀者1515人，約占98％。竹縣已著手規畫兒童疫苗第2劑接種時程，將循第1劑模式採校園集中接種和社區院所接種站雙管齊下。

新增1552例地區分布為竹北市523例、竹東鎮309例、湖口鄉199例、新豐鄉134例、新埔鎮91例、關西鎮104例、芎林鄉43例、橫山鄉40例、寶山鄉25例、北埔鄉19例、峨眉鄉8例、尖石鄉33例、五峰鄉24例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離2251人，居家照護列管人數6471人。

新竹縣各合約院所、衛生所皆持續提供疫苗接種服務，請民眾多加利用。為鼓勵65歲以上（原住民55歲以上）長者踴躍接種疫苗，針對設籍竹縣長者打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。

在第2次追加劑（第4劑）部分，目前已開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑之對象），在第1次追加劑間隔5個月後可接種第2次追加劑（即第4劑）。另外，竹縣已陸續安排疫苗公費接種對象-第1類醫事人員第2次追加劑（第4劑）接種作業（依中央建議與第1劑追加劑間隔滿5個月），竹縣符合對象大約5000人。