疫情造成景氣低迷，物價飛漲，新竹縣新埔、關西、橫山及湖口等4鄉鎮普發防疫紓困金給民眾，橫山鄉去年11月發1千元後，8月將再發第2波2千元。最有錢的竹北市則不發現金，市長何淦銘稱將普發給每位市民1人5劑快篩劑，市代會主席林啟賢則指發快篩劑的時機已過！

橫山鄉長張志弘說，新埔和關西發2千元防 疫紓困金，湖口則發3千元，去年公所預算有盈餘，發給鄉民每人1千元紓困金，因目前疫情未見緩解，確診人數不斷增加，鄉代們建議再發給民眾防疫紓困金。

張志弘說，公所提出2460萬元防疫紓困金預算墊付案及防疫紓困金條例修正案，鄉代會通過後，將在8月9到11日3天發放2千元紓困金，領取資格須在5月13日前設籍橫山鄉，預估有11800位鄉民能以紓困金購買快篩劑或藥品，減輕疫情帶來的經濟負擔。

「竹北市還是不發，真的很奇怪！」竹北市代會主席林啟賢指出，竹北市庫有50億，都是市民繳稅來的錢，疫情發生後各行各業歷經3級警戒的寒冬期，目前全縣確診人數又以竹北市最多，發給每位市民防疫紓困金，是取之於民用之於民，即使發1萬元，也不影響市政建設。

「不能發現金！」市長何淦銘說，竹北市有20多萬人口，發1千元防疫紓困金要2億，1千元對市民來說不痛不癢，發3千元則要7億，發1萬要20多億，錢不能這樣用！

何淦銘說，將發給每位市民1人5劑快篩劑，在向4家廠商詢價後，預估要9900萬元，只要市代會7月開臨時會通過提案，即會採購發放。

林啟賢說，沒發紓困金的竹東、新豐等鄉鎮早就發給民眾快篩劑，目前快篩劑不是很缺，也不是每位市民都要用快篩劑，何淦銘要普發快篩劑的時機已過！

「發3千花市庫7億很多嗎？」林啟賢主張市公所應發防疫紓困金給市民，指目前市代會並未見到公所要採購快篩劑的提案，7月會不會開臨時會也還不一定！