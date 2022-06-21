輝瑞BNT兒童疫苗第2劑明天起開打，中央流行疫情指揮中心表示，將配撥55萬劑疫苗給各縣市，由地方政府陸續安排指定合約醫療院所接種；後續視疫苗供應及接種情形，預計6月下旬至7月初安排校園接種。

指揮中心自5月25日開打5到11歲兒童疫苗，依照衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，明天即將滿4周、可施打第2劑。據統計，目前已有78萬名兒童曾接種第1劑輝瑞BNT兒童疫苗。

目前國內5到11歲兒童兩劑接種間隔為4到8周以上，而12到17歲青少年考量心肌炎等不良反應發生率較兒童高，兩劑接種間隔拉長為12周以上。有家長詢問，如果孩子目前11歲多，屆時越過12歲門檻，第2劑疫苗該怎麼打？

指揮中心代理發言人羅一鈞說明，考量社區流行疫情，滿12歲兒童如有意願，可選擇間隔4到8周接種第2劑；劑量需依仿單建議劑量接種，莫德納疫苗需接種0.5ml，輝瑞BNT疫苗須以成人劑型接種0.3ml。

羅一鈞提醒，未來如規劃校園接種需特別注意，滿12歲學童如希望打成人劑型，應另外調查，需準備成人劑型疫苗提供接種。