詹雯婷將出席下月在高雄舉辦的金曲獎頒獎典禮。（亞神音樂提供）

詹雯婷（Faye）以《Faye詹雯婷在雲彩上跳舞嘰嘰喳喳》專輯問鼎本屆金曲4項大獎，公布入圍名單當天她第一時間在家人的群組中回報好消息，Faye笑說：「我媽回我『太讚了、真厲害加油呦』，沒想到我妹也給我一個震撼彈，說我媽也中獎了、確診新冠。」妹妹在群組分享母親的「雙槓試劑」，接著全家人話題變成「確診」，連忙帶媽媽看醫生、做PCR，各種慌亂將她入圍金曲一事拋之腦後，讓Faye哭笑不得。

《Faye詹雯婷在雲彩上跳舞嘰嘰喳喳》入圍本屆最佳華語專輯、年度專輯，其中〈融雪〉入圍最佳單曲製作人，Faye也將和Karencici、蔡健雅、以莉高露、魏如萱及袁婭維共同角逐歌后寶座，奪獎結果備受矚目；回想專輯製作期間遇上全球疫情爆發，Faye坦言當時最怕「中獎」確診影響聲帶，尤其去年5月後台灣疫情升溫，內心壓力更是沈重，「那時候走在台北街上幾乎都沒人，但為了專輯進度我一定得出門，外在或身體上有任何一點小狀況都讓我心驚膽跳」。因為歷經過艱難考驗，Faye大方直言「每個獎都想得」，雖然知道這是不可能的事，但必須先對自己有信心。

她之前因合約問題與前樂團F.I.R.的團員打官司對簿公堂，如今走過低潮站上金曲殿堂，Faye慶幸過去在團裡的經驗，如今都成為她現在的養份，「當然彼此間有不愉快的事，但還是感謝那段日子吸收了很多知識，以至於我現在能夠做出一張專輯」；想起來與前團員的官司糾紛她雖心情五味雜陳，仍對過往發生一切抱持感恩：「即便現在我們都不是同一個團了，但各自還是可以過得不錯就好，無論是做音樂或自己的人生，官司對我而言只是就事論事，這倒是真的。」

走過金曲歷煉後，Faye希望下半年飛往海外舉辦演唱會，笑說：「彌補這1、2年哪裡都去不了的心情，報復性旅遊吧，巡演只是順便，如同我專輯名稱，飛到各個地方唱歌給其他動物聽，而我就是那隻迫不及待想飛出去的鳥。」