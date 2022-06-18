魏如萱以《HAVE A NICE DAY》入圍7項大獎。（台視提供）

金曲獎星光大道主持人黃宣及陳明珠。（台視提供）

第33屆金曲獎頒發典禮將於7月2日在高雄巨蛋登場，為讓觀眾對本屆入圍者有更深一層的認識，台視特別製作《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯，邀請最佳華語男歌手獎和女歌手獎、最佳台語男歌手獎和女歌手獎、最佳客語歌手獎、最佳原住民語歌手獎、最佳新人獎、演奏類最佳專輯製作人獎的入圍者們與觀眾分享作品以及入圍感想，並本屆星光大道由黃宣及陳明珠主持。

盧廣仲時隔5年再發新專輯《勵志論》，一舉入圍金曲4項大獎，他說：「還是會緊張，不過金曲獎對我而言就是每1年都會有的派對。」以第7張專輯《HAVE A NICE DAY》入圍7項大獎的魏如萱，感性地說：「拿到歌后後的作品，更想回到最一開始純粹的創作本身，希望在歌曲裡表達舉重若輕的感覺。」

身為今年準歌后、歌王的魏如萱及黃宣，更在節目上想像2人一起奪獎的畫面，讓魏如萱開心大喊要組成「萱宣宇宙」，就連得獎後的拍照姿勢都已構想完畢。首度入圍最佳華語女歌手獎的Karencici則說：「我覺得自己是很幸運的，獎項對我來說，一直以來都不是非常重要的東西，做音樂做專輯，其實最重要的是自己要開心、要爽。」 金曲歌后朱海君以專輯《正確的選擇》4度入圍最佳台語女歌手獎，至於金曲紅毯戰服，朱海君透露服裝由老公NONO選定，還神祕表示：「他的選擇讓我有點嚇到，原本還以為會是從頭包到腳，至於到底是甚麼樣的風格，留到典禮當天再給大家驚喜。」

蕭煌奇則以《舞台》入圍最佳台語男歌手獎，當被問到入圍感想時表示：「能受到專業評審的肯定，還是很開心。」已抱回4座金曲獎最佳台語男歌手獎的他，在節目中打趣說，如果今年有幸5度獲得歌王，就可以開一間金曲「五金」行了，陳明珠也送上祝福：「期待五金行可以順利開張。」