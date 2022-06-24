「2022 GMA金曲國際音樂節」今首場安排打頭陣。（台視提供）

「2022 GMA金曲國際音樂節」今首場安排宇宙人打頭陣。（台視提供）

「2022 GMA金曲國際音樂節」今首場安排壞特？te打頭陣。（台視提供）

第33屆金曲獎將於7月2日在高雄小巨蛋登場，「2022 GMA金曲國際音樂節」今（24日）率先開跑暖身，首場安排麋先生、宇宙人、壞特？te、打頭陣，要High翻高雄夏夜；宇宙人主唱小玉表示最近很少表演，很期待今晚演出，綵排時他們覺好像整個都活過來了。曾奪金曲新人獎的壞特？te害羞表達興奮心情，而麋先生則對這幾年高雄變化很大，身為當地人的他們感到驕傲。

「2022 GMA金曲國際音樂節」24至26日舉辦為期三天的活動，包括「音樂論壇」、「大師工作坊」、「商務交流會」、「商展交易中心」等系列活動，今年以「音樂X戲劇」、「音樂X遊戲」2大主軸進行主題性策展，邀請國內外重要音樂產業界人士，就音樂與戲劇、遊戲產業跨界合作，進行實務經驗交流及分享，拓展跨產業新興商業模式發展契機。

此外，今年的「金曲售票演唱會」演出陣容堅強，包括入圍本屆金曲獎「最佳樂團獎」、「最佳臺語專輯獎」的血肉果汁機、麋先生、壞特？te、宇宙人、JADE、戴曉君、OVDS、甜約翰等多組歌手樂團，以及由海外策略聯盟夥伴推介，來自日本北海道的saji、瑞典Bonander、菲律賓Paolo Sandejas等3組國外演唱藝人則採以線上演出，將帶來豐富、多元的音樂類型展演，精彩可期。