浩子（左起）、 謝宇威、許景淳、蕭煌奇、曹雅雯以及陳建瑋。（華視提供）

蕭煌奇、曹雅雯和浩子聯手主持的華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，本周主題「經典金曲大家唱」邀請到謝宇威、陳建瑋和許景淳一同暢聊他們的經典歌曲。謝宇威在節目中爆料許景淳是「過動兒」，舉例歌后可以表演完，還繼續參加畫展等活動玩到天亮，就算喉嚨啞了還是能唱，讚許說：「她太會唱了，還可以用真假音轉換，用另外一種方式唱歌讓人完全聽不出來。」

歌后許景淳從古典唱到流行，是在台灣國家音樂廳演唱流行歌曲的第一人，曾拿下第3屆和8屆金曲獎最佳方言女演唱人獎，還曾以〈戀戀風塵〉榮獲法國南特影展最佳電影配樂，在國內與國外獲獎無數。

她在節目中演唱首次奪下金曲獎最佳方言歌曲女演唱人專輯的同名歌曲〈真想要飛〉，讓3位主持人鼓掌叫好，浩子直呼：「太好聽了，想要再聽10次。」也向歌后請教保嗓秘訣，許景淳透露4個保嗓秘訣，第1是「放鬆心情好好玩」，第2「多與好友相聚」，第3「多吃美食」，第4是「勤上課多學習」，舉例要看很多不同的表演、聽不同的音樂，和不同的音樂老師上課請益。《上奅台灣歌2.0經典傳奇》每周六晚8點在公視台語台、每周日晚8點在華視首播。