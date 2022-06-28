伊能靜近期飛往紐約工作，許久沒出國的她，把握機會逛紐約市區、逛展覽，也大方分享出遊照，她輕鬆駕馭低胸小洋裝、露蠻腰中空裝，狀態極佳，完全看不出是54歲熟女，而不藏私的伊能靜，則發文曝光保持年輕的秘訣。

54歲伊能靜是演藝圈的美魔女代表，日前則大方在小紅書發表以「保持年輕的秘訣」為題的文章，伊能靜表示，除了保養、運動、飲食外，她保持年輕的秘訣就是「永遠保持對生命的好奇與熱愛」，並進一步透露，她這趟到紐約參與藝術、潮流等各種活動，「自己拼命的想學習更多不同的新鮮事物，那種鮮活的感受，每天醒來都有明確的目標感，讓自己生氣蓬勃」。

伊能靜進一步提到，自己該擔任「媽媽」的角色時，就不分心想其他事，該工作時就全力以赴，要學習時一定會打開心胸，「人生太有趣了，只要敢冒險，永遠有新的航道出現！跳出舒適圈不可怕，生命停滯才是最可惜的」。

伊能靜看不出已54歲。（圖／取材自伊能靜小紅書）

伊能靜大方分享凍齡秘訣。（圖／取材自伊能靜小紅書）

據悉，伊能靜這趟紐約行跟兒子「小哈利」有關，小哈利是Theirsverse的藝術總監，而伊能靜將以投資人的身分參與論壇，以行動力挺兒子。其實，小哈利在去年以本名「庾恩利」宣布出道時，伊能靜當時就高調力挺，希望兒子能做自己，而不再是「伊能靜的兒子」。