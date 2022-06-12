女星伊能靜是演藝圈的美魔女代表，2015年和大陸男星秦昊二婚後，就把事業重心轉往大陸，親民的伊能靜近日則在小紅書分享保養秘訣，大方把長髮用髮帶往後梳、露出全臉，豪露白嫩美肌，不過卻被眼尖網友發現，她冒出不少白髮。

伊能靜日前在小紅書分享保養秘訣，穿著居家服入鏡，大方把長髮用髮帶往後梳、露出全臉，並同時表示，最近作息不規律、飲食習慣不好，加上外在的汙染和紫外線照射，讓她直呼皮膚暗黃，不過天生麗質的伊能靜，肌膚依舊白皙、透亮，自帶蘋果光，凍齡的膚質甚至沒有皺紋，完全看不見歲月在她臉上留痕跡，絕佳狀態相當不科學。

不過，伊能靜卻被眼尖網友發現，在額頭和耳後冒出不少白髮，紛紛留言：「好多白頭髮」、「我看到有白髮了」，不過也有人緩頰：「她都50多了，別那麼苛刻，我覺得她狀態超級好」、「隱約看到一點白髮，好羨慕。我才剛40歲，白髮比你多了」、「伊能靜有白髮不是很正常的事嗎」。

伊能靜大方露白髮。（圖／取材自伊能靜小紅書）

其實，伊能靜一直以來都以正能量看待變老，甚至大方露出白髮，儘管曾被網友留言「奶奶，你真美」，不過，伊能静面對酸民沒有生氣，還高EQ說：「孫子，你真乖」，讓網友佩服不已，伊能靜也認為，到了這個年紀，有白髮也是正常的事，不想特別為此染頭髮，還浪漫對粉絲說：「我說過最浪漫的事，就是和你們一起慢慢變老。」