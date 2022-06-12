香港女星葉童曾來台演出《新白娘子傳奇》、《倚天屠龍記》，其中，在《新白娘子傳奇》女扮男裝飾演許仙，和趙雅芝飾演的白素貞成為經典，還被封為「最美許仙」，創下演藝事業巔峰，而近年淡出演藝圈的葉童，日前則罕見曬出素顏彈吉的影片，滿頭白髮的她還引發網友留言「再美的人也抵不過歲月」、「頭髮白了」、「老啦」。

葉童日前在抖音分享一段彈吉他影片且寫下：「雨中宅中，心血來潮，給大家分享一段」，只見葉童獨自坐在窗邊、彈著電吉他，還不時望向窗外，氛圍相當悠閒愜意；不過，她頂著一頭白髮，也引發網留言「一轉眼，我們都已是滿頭白髮了」、「再美的人也抵不過歲月」、「頭髮白了」、「老啦」，對此，葉童則表示，很感謝歲月、也很喜歡現在的自己，至於被說白髮蒼蒼，她則高EQ說：「別騙自己」。

葉童近期都以白髮造型示人，她日前則在抖音分享彈吉他影片（左圖）。（圖／取材自葉童抖音）

59歲葉童正能量面對自己老去，雖頂著一頭白髮，還大方露出臉上皺紋，仍吸引不少人狂讚：「這髮型可真帥」、「好好聽，好喜歡你現在的狀態」、「葉童我很喜歡您，自然的樣子」，還釣出葉童貼出笑臉貼圖回應。

其實，葉童近期都以白髮造型示人，上個月就以一頭白髮引發討論，儘管外界都把焦點放在外貌上，她則大器說，歲月真的是一眨眼、過很快，有粉絲大讚她正視老態、心態淡然，還釣出葉童回應：「必須的」，至於有人認為葉童依舊很仙，她則謙虛表示，自己正在努力中。