「台灣最美歐巴桑」陳美鳳闖蕩演藝圈45年，65歲依舊保持凍齡美貌和火辣身材，演出時的華麗造型更獲封「百變女王」，影視歌三棲的她私底下尤其注重保養；她今(3日)在臉書發文公開身上某個部位其實是「假」的，立時引發網友熱議並讚道：「不管怎麼樣，美鳳姊都好漂亮」。

陳美鳳今(3日)在臉書寫道：「不同的服裝，搭配不同的髮型，讓鳳鳳可以變來變去好得意。#得意假髮~你今天得意了嗎(笑)」；原來每次外界看到的百變美照，陳美鳳呈現的造型常是戴上假髮後的模樣；從她一連曝光的8張美照中，不難發現陳美鳳確實會依照不同的服裝風格，搭配假髮讓整體造型更上一層樓；其中一套僅用鑽石亮片遮點的透膚禮服，美鳳姊特別戴上長假髮打造出女王氣勢，最令人印象深刻。

這套透膚禮服其實是陳美鳳先前為除夕特別節目單元「女王再現 唯我獨尊」所打造，服裝上精緻的鴕鳥毛是全新訂製，再手工一根一根鑲上去、還有散發閃耀光芒的1千顆鑽石，都是精挑細選頂級鑽石，一顆一顆搭配花樣紋路耗時費工鑲嵌，整套服裝超過百萬精心打造，當她一出場時，超華麗女王氣場瞬間震撼現場所有人。其實陳美鳳本身是中直髮，為了工作的衣服搭配需求，戴上不同造型的假髮可讓外表多點變化。

雖然自爆百變造型的祕密，網友們還是不吝誇讚：「美鳳姊真是千變女郎，永遠都是那麼美」、「每個造型都很適合美鳳姊呢」、「天生麗質，什麼穿著都真正水」、「美鳳姊堪稱千面女郎」、「身材好穿什麽都好看，好像30㡬歲」、「任何style都超美」，讚不絕口。