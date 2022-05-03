AI占卜展加碼送唐綺陽加持的幸運餅乾。（寬宏藝術提供）

「NAKED URANAI TAIPEI AI占卜展」海外首站就在台灣。（寬宏藝術提供）

在華人界具有影響力的占星專家唐綺陽老師，曾為卡通動畫〈阿達一族〉、〈安雅與魔女〉、公共電視〈誰來晚餐〉擔任幕後配音，近日她為寬宏藝術推出由日本知名光影創意公司NAKED INC.所打造的「NAKED URANAI TAIPEI AI占卜展」擔任代言人，同時她將再度「獻聲」，親自擔任配音員為展覽中的占卜結果配音，讓民眾在逛展、聆聽自己占卜結果時，可以親耳聽見唐老師為你「發聲」。

「NAKED URANAI TAIPEI AI占卜展」海外首展出就選在台灣—台北科教館，因此特別邀請華人界最具影響力的占星專家唐綺陽老師擔任展覽的代言人，另外她也親自配音，為大家的運勢發聲；除此之外，主辦單位還特別推出「唐老師幸運餅乾」只要購票逛展，一入場就可獲得幸運餅乾，讓你收藏裡頭的心靈小語，將好運帶回家延續日常裡。

唐綺陽此次代言 NAKED URANAI TAIPEI AI占卜展，更跨刀為展區占卜配音，問及過往的配音經驗，唐綺陽透露早在學占星之前，就擔任過廣告配音員，後來在星座圈被大家認識後，才又喚起大家覺得她適合配音的想法，所以後來陸續幫卡通動畫〈阿達一族〉、〈安雅與魔女〉、公共電視〈誰來晚餐〉擔任幕後配音，「這次能在除了占星專家之外的角色再次用配音的方式與大家見面，也非常感謝這樣的機會。」

近期唐綺陽除了固定的主持工作外，她也將與電視、網路節目有新的合作，例如： LineToday《星時代調研所》、鏡電視《時尚星球》以星座角度看時尚品牌，唐綺陽這次更跳脫以往，改以主播的方式與大家見面，不少網友對於唐綺陽的新形象都給予高度支持，頻頻稱讚「唐老師是最強斜槓女王」。

AI占卜展中可以一票體驗到占星術、塔羅、生命靈數、夢境占卜、花籤、水占卜等展覽內容，唐綺陽老師表示占卜就像是在與「天」溝通，不管是牌卡或其他方式能夠傳達出讓人們有共鳴的串聯，對展覽中非真人而是「光影」的呈現相當好奇，因這是一個沒有實體占卜師坐鎮的占卜展，觀眾進入展區中不會有占卜師的人設在，而是改用手機AI互動將自己的資料上傳，將透過AI科技搭配聲光顯現占卜結果，要打造出能引導民眾瞬間進入其中的氛圍，感受其冥冥之中的能量，想必可以帶給觀眾一種新的身心靈體驗進而更深層的認識自己。

展覽將於6／18-9／11於台北科教館登場，一張門票就可以體驗多種占卜力邀喜歡星座、占卜的人都可以到場體驗感受一下，即日起至5／8，寬宏售票販售早鳥票$260，購票請洽寬宏售票。