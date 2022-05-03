工業級儲存與嵌入式周邊廠商宜鼎(5289)近年看準工業智能物聯(AIoT)發展，協助上千家客戶實現各式智能應用，周二發布最新營運策略，將偕轉投資子公司全力衝刺Edge AI邊緣運算技術與應用，加速產業AI智能化與應用落地。

宜鼎旗下嵌入式儲存與記憶體模組產品，是工業電腦智能化過程中不可或缺的重要基礎之一，也帶動宜鼎近年的營運成長。然而隨著全球聯網裝置數量遽增，數據延遲、能耗與負載問題也逐一浮現。為此，宜鼎不僅早已協助客戶逐步落實邊緣運算(Edge Computing)理念，更進一步看好AI技術在未來產業發展上所扮演的重要角色，鎖定「邊緣AI(Edge AI)」做為集團最新策略發展方向，並與旗下子公司共同開發各式AI智能解決方案，加速全球智慧城市、智慧車載、智慧醫療、智慧零售、智慧工廠、能源及基礎建設智慧化等應用領域的部署與落地實踐。

宜鼎董事長簡川勝指出：「過往宜鼎常談到的邊緣運算(Edge Computing)，雖能某種程度解決資料上傳雲端的延遲問題，但唯有加速導入AI技術、釋放AI應用潛能，才能有效減輕產業智能化過程中所面臨的雲端處理成本與通訊傳輸壓力；而這也是宜鼎將目光從AIoT更聚焦於AI與Edge AI的原因。」

市場報告指出，全球人工智能市場規模在2018年至2025間的年複合成長率高達55.6%。而宜鼎結合「軟硬整合」、「遠端管理」及「資料安全」等三大關鍵要素開發系列新品，將持續協助全球客戶達成AI最佳化目標。在軟體面，宜鼎透過自主研發的AI套裝SDK(AI Suite SDK)，提供全套解決方案，強化AI部署與管理。在硬體面，最新K26 SOM模組，為技術門檻較高的FPGA提供隨插即的整合模組解決方案。InnoAgent頻外管理擴充模組可排除長時間設備停機風險。InnoAGE及InnoOSR SSD則整合資料儲存與智能遠端管理功能，提升設備管理效能。而隨著資料傳輸與演算需求大幅提升，亦在工控嵌入式週邊及記憶體模組產品線，推出多項引領市場的創新產品，如全球首款M.2小尺寸10GbE網路擴充卡模組，以及全球耐受溫度最高DDR4極寬溫模組等。

隨著上述新品與技術陸續到位，宜鼎也將攜手子公司安提國際共同參展AI產業盛會Taiwan AI Expo。宜鼎集團將於現場展示旗下全方位AI智能解決方案，宜鼎總經理特助張獻文也將於5月5日的活動論壇，分享邊緣運算如何加速企業AI落地，為宜鼎AI策略發展正式揭開序幕。