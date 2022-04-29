樂迦再生(6891)董事長何弘能指出，已經和日立集團完成全球戰略夥伴合作協議，日立集團將協助引進來自全球再生醫療客戶的技術，公司也將協助國內的新創業者在細胞治療的發展上獲得支持。

何弘能表示，台灣在全球的再生醫療業內，有一個大家所忽略的重要資源，就是台灣最優秀的人員幾乎都在年輕的時候考入醫學院，並且接受嚴格且完整的訓練。再生醫療業者跟臨床醫師間的合作密不可分，因為再生醫療是高度個人化，非常精準的醫療產業，透過生技公司與臨床醫師的密切合作，將可以發展出一股令人無法忽略的力量，成為台灣在全球再生醫療市場的優勢。

樂迦再生昨(28)日正式以生技醫療類登錄櫃買戰略新板，這是戰略新板開設以來實收資本額最大的公司，高達新台幣20億元。

樂迦再生在古石和親董事的指導下，已經完成建築師的挑選以及竹北整棟大樓的結構設計，目前的設計將符合國際大部分細胞療法的要求，未來的細節設計將會涵蓋正負壓實驗室、多台儀器連線操作等特殊要求的實驗室。在竹北大樓的建設期間，樂迦再生也已取得兩間由日本Minaris認證、且通過台灣TFDA和醫事司多項臨床試驗及細胞治療技術核准認證的前導實驗室，這兩間實驗室除了用以作為人員訓練之外，也將成為試營運、客戶技術討論的場所並已開始挑戰進行小量接單。