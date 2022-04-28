訊連(5203)本周法說會表示，將啟動第二階段轉型，其中，看好人臉辨識市場，將持續加大投資相關技術。今天訊連也宣布加入FIDO聯盟成為協會成員，該產業協會致力為身分驗證、生物辨識等技術制定標準協議與認證規範。訊連的加入，代表未來將與全球數百家企業會員共同開發、實施新的認證規範與標準，包括以人臉辨識更完善保護用戶隱私。

FIDO聯盟為開放的產業協會，主要在改善身份驗證標準並減少用戶對密碼的依賴，從而降低被盜用或駭客入侵的風險。FIDO聯盟制定的新標準，目的在讓消費者更容易使用身份驗證，對服務供應商而言也將更方便管理；目前許多政府單位、服務供應商、科技大廠和金融服務領導者皆為FIDO聯盟成員。

訊連致力以AI人臉辨識解決方案FaceMe提供加密的生物辨識驗證。訊連加入後，將以人臉辨識技術經驗，協助FIDO聯盟推廣生物辨識技術，促進社會採用更安全且方便的驗證方法，取代既有身份驗證方法的缺陷。

訊連董事長暨執行長黃肇雄表示，隨著生活越來越依賴科技，隱私保護就更加重要。用戶值得擁有更強大且直覺的驗證方法，相信訊連FaceMe人臉辨識將助益FIDO聯盟，把更安全的認證方法推廣給全球的使用者。