女星邵岱兒（Debbie）畢業於英屬哥倫比亞大學（UBC）金融系，高學歷的她被封為「學霸女神」且擁有火辣魔鬼身材，還自創服飾品牌兼當模特兒，常在社群PO美照電暈網友。今(2日)她又在IG分享最新性感比基尼照，胸前一片黑布緊纏雪白UU，連結細帶有如「長型口罩」般，搭配纖細小蠻腰更是辣度破表，堪稱夏日最被期待的海灘美景之一。

邵岱兒擁有極適合撐起比基尼的勻稱好身材，比起其他網美以犯規級的上圍取勝，她腰身、肚臍、腹部的完美比例更為性感，之前她曾分享綠色和橘色兩套比基尼，都充分展現她選衣的好眼光及穠纖合度體態，一身雪白肌膚卻沒有一絲贅肉，連馬甲線甚至人魚線都隱約可見。

Debbie今(2日)又在IG分享最新性感比基尼照，只見她胸前一塊黑布緊緊包覆雪白UU，搭配6條連結細帶有如「長型口罩」般，褲子部分也以超細寬度穿過腰側，令人擔心這樣的泳裝會否隨時繃開？雖然如此用心設計裸露出更多雪肌，但在邵岱兒的氣質襯托下仍不失健康性感。

邵岱兒寫道：「太喜歡多重宇宙 everything everywhere all at once (指《媽的多重宇宙》)這個電影了！大家看了嗎？」；網友看了噴鼻血大讚：「真水」、「漂亮寶貝俏麗可愛氣質美女」、「等待《失控多重宇宙》」、「好辣」、「正」、「抱歉我只看到妳很美，這髮型好看」、「超讚」、「甜」、「這髮燙捲得好有魅力」、「看到你 就有多重幻想」、「為什麼你這樣完美」、「寒冷的天氣都熱起來了」，刷起無數排眼冒愛心。

邵岱兒因參加《綜藝玩很大》爆紅，她不只學歷高還擁有商業頭腦，近來則較少出現在螢光幕前，專心處理服飾品牌副業，並親自當起模特兒，每次發文都能引起轟動，不僅長得美還會讀書，美貌更曾轟動香港論壇，由於希望往戲劇界發展，她決定捨棄金融業，轉而進入演藝圈。