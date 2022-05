女星邵岱兒(Debbie)畢業於英屬哥倫比亞大學(UBC)金融系,高學歷的她被封為「學霸女神」且擁有火辣魔鬼身材,還自創服飾品牌兼當模特兒,常在社群PO美照電暈網友。今(2日)她又在IG分享最新性感比基尼照,胸前一片黑布緊纏雪白UU,連結細帶有如「長型口罩」般,搭配纖細小蠻腰更是辣度破表,堪稱夏日最被期待的海灘美景之一。

邵岱兒擁有極適合撐起比基尼的勻稱好身材,比起其他網美以犯規級的上圍取勝,她腰身、肚臍、腹部的完美比例更為性感,之前她曾分享綠色和橘色兩套比基尼,都充分展現她選衣的好眼光及穠纖合度體態,一身雪白肌膚卻沒有一絲贅肉,連馬甲線甚至人魚線都隱約可見。

Debbie今(2日)又在IG分享最新性感比基尼照,只見她胸前一塊黑布緊緊包覆雪白UU,搭配6條連結細帶有如「長型口罩」般,褲子部分也以超細寬度穿過腰側,令人擔心這樣的泳裝會否隨時繃開?雖然如此用心設計裸露出更多雪肌,但在邵岱兒的氣質襯托下仍不失健康性感。

邵岱兒寫道:「太喜歡多重宇宙 everything everywhere all at once (指《媽的多重宇宙》)這個電影了!大家看了嗎?」;網友看了噴鼻血大讚:「真水」、「漂亮寶貝俏麗可愛氣質美女」、「等待《失控多重宇宙》」、「好辣」、「正」、「抱歉我只看到妳很美,這髮型好看」、「超讚」、「甜」、「這髮燙捲得好有魅力」、「看到你 就有多重幻想」、「為什麼你這樣完美」、「寒冷的天氣都熱起來了」,刷起無數排眼冒愛心。

邵岱兒因參加《綜藝玩很大》爆紅,她不只學歷高還擁有商業頭腦,近來則較少出現在螢光幕前,專心處理服飾品牌副業,並親自當起模特兒,每次發文都能引起轟動,不僅長得美還會讀書,美貌更曾轟動香港論壇,由於希望往戲劇界發展,她決定捨棄金融業,轉而進入演藝圈。