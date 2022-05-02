中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」舞蹈總監Sunnie陸筱晴外型亮麗，在球場邊展現活力滿點的熱舞美姿圈粉無數。日前陸筱晴透過IG分享她的火辣床照，性感比基尼搭配各種撩人姿態，除了S型曲線誘人，平坦腹部及美腿線條也電暈所有粉絲，讓老司機網友們看了全嗨翻。

陸筱晴近2日在IG分享一套穿搭照，寫道：「夏天到了～又到了穿比基尼的季節了，好喜歡這套復古風點點比基尼」，還說：「拍完這照片我都想度假了」；她所穿的比基尼設計也很有來頭，致敬80與90年代的復古性感，採用大膽鮮明的飽和色系，打造穿越時空般的亮麗泳裝風格。

只見她所曬出的一系列美照中，一頭及胸大波浪長髮展現柔美，穿著上下成套的白色圓點比基尼，右肩帶設計豐富了穿搭立體感，在雪白床單上擺出各種撩人姿勢；精緻五官從眉眼間透出自信神采，微笑時她的迷人嘴角輕輕上揚，彎出一條難以抗拒的甜美弧線；除了精緻顏值還有雪白膚質，火辣比基尼下藏著豐滿上圍，纖細腰身及平坦腹部帶有健美肌肉線條，一雙修長玉腿也一覽無遺，整體畫面的女神風完美展現。

貼文一出，啦啦隊友陳伊驚呼：「啊斯」，岱瑩：「好可愛愛愛愛愛喔你穿好看」，筠禧：「歐買尬」，邱紫庭：「太辣了」，Rina：「噴鼻血」；網友也紛紛留言大讚：「太辣了」、「好可愛喔你穿好看」、「漂亮寶貝俏麗可愛氣質美女」、「噴鼻血」、「那個腹肌」、「筱晴好美」、「欸欸欸過份了」、「很少看總監那麼辣」，狂刷眼冒愛心累積6千多讚。

陸筱晴身為一代元老成員的樂天女孩學姐，是全職棒聯盟在單一球隊任職時間最長的啦啦隊成員；表演藝術系畢業的陸筱晴，在去(2021)年初的成員異動中，告別長達十年的啦啦隊女孩生涯正式退役，轉任樂天女孩的舞蹈總監。