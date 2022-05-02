綜合陸媒報導，大陸成都一名女車主去年買了台特斯拉Model 3，駕駛約一年多都沒有任何問題，不過最近卻發生一連串離奇的故障，車輛中控台上，空調、應用程式和地圖都會自動開關和操作，而她在依循客服指示進行重啟時，音響還傳出一道淒涼的女聲「我死得好冤啊」，嚇的她抱起女兒棄車而逃。

「我現在不敢單獨開這個車」鄭姓女子至今仍心有餘悸，這輛車是她在去年1月購買，在此之前都沒有什麼大問題，直到今年4月27日，車子開始發生一些難以解決的異常。

鄭女回憶，當天上午她開車上班，音量突然自動開到最大聲，即便調小聲後又會變大，不僅如此，在這之後狀況層出不窮，中控台上的空調會自動開關，還會自動開啟某個應用程式，甚至自行操作，導航地圖也會自動開啟，不時的放大或縮小，以上所有情況不斷反覆。

直到晚上9點，鄭女開特斯拉去接女兒下課回家，中控台又突然自動開啟有聲書APP，播放一則歷史故事；眼見情況並未好轉，鄭女致電特斯拉客服後，將車子開到地下停車場，依照客服指示重啟車輛，然音響卻在這時傳出淒涼的女聲「我死得好冤啊」，嚇的她趕緊抱著女兒離開。

事後鄭女持續與特斯拉客服溝通，對於種種系統異常，對方稱後台檢測到螢幕在短時間內出現大量點擊，可能是因此發生故障；至於那道驚悚的女聲，客服查詢後也發現，當時有聲書APP播放的故事，剛好是鬼故事相關的有聲書。