朱延平導演（中）一向認為白髮對吳定南、高愛倫有加分作用，左為資深媒體卜人美伉儷。（高愛倫提供）

江蕾（左起）、資深導播陳小俠都喜歡吳定南伉儷的髮色。（高愛倫提供）

資深媒體人、作家高愛倫與夫婿吳定南多年來頂著雪白短髮一直是圈內外眾所皆知的鮮明造型，近來卻遭不肖廠商連兩次盜用照片、為同個品牌的染髮劑做代言廣告，文案內容一成不變指說：「阿公阿嬤都愛用的天然洗髮水」，還把夫妻倆的髮色換成深黑色。對於遭「抹黑」，高愛倫今（2日）沒好氣地說：「廣告和黑髮是假的，只有白髮是真的。」

高愛倫表示，「黑我、醜我，其實我也沒啥在意，但是我確實會聯想『品德如此，品牌的安全性就不得不存疑』。沒錯，我們的確是阿公阿嬤年紀了，但是我們喜歡自己白髮如霜的樣子，黑髮之於我們，早已不再有加分效果，為了避免染髮對健康產生的不良影響，我們徹底『戒黑』多年」。

她提到，身邊許多好友連日紛紛傳了不同內容的同款截圖給她，顯然是滾動式輪番上陣且神出鬼沒的廣告文案，朋友們好奇問：「這是妳和定南哥新接的廣告？」侵權廣告第一次採用的是三采出版社的照片，她曾請教三采能不能協助制止，答案是無能為力，她也就當作沒發生。

她說，這次洗髮水刻劃出來的阿公，又被電腦編織了一頂黑厚重假髮，讓她先生吳定南的樣子不但敷上江湖反派氣息，而且「令人生厭」，加上牙齒也像是吃了20年檳榔的烏漆媽黑不潔，完全不明白誰會被這樣的廣告吸引？如果用完洗髮水的人，頭髮黑了卻醜到爆表，大概也不會有人樂做消費者。

廠商再次惡意侵權，朋友建議去警局備案，但她認為太小題大作，盜用圖片、侵犯肖像權，她都可以一笑置之，反正網路浩瀚、蒐證困難，「既然連陳月卿一再被盜版貨拿去做料理機代言人都申訴無門，我又有什麼好對兩次照片的盜用太當一回事？」

但她先生提醒：「染髮劑是有風險的化學物質，萬一有消費者受到不良影響，我們會不會捲入糾紛？我這才警覺過去確實有藝人代言減肥藥出問題受連帶處分。」加上搜尋資訊之後，她發現已有報紙針對這產品有相關報導，於是她必須出面說清楚講明白。

她分享，「我認識先生的第一天，他就已經是白頭翁，而且白得特別好看，朋友甚至誤以為他是文化界、教育界人士；至於我，8年前省了染髮錢之後，不但面容線條變得柔軟，甚至還起了後座力的變化，比黑髮時更顯年輕」。

「2019年1月到2021年11月期間，我總計出版《此刻最美好》、《我微笑，但不一定快樂》、《美麗只是一朵花》三本書，每冊書的封面與隨之而來陸續曝光的媒體相片、電視專題、商業廣告、公益代言，無一不是白髮示人，所有畫面同框的先生，白髮更是銀亮的美過我這個新白族」。

高愛倫強調，「我崇尚健康，也認同染髮有著實務必要的地位，如果一個品牌願意誠實說明產品的優點，我義務代言又何妨？我本來就是『陽光老太太』，正面的、優質的、讓大家身心獲益的推廣，我都會配合的。」最後她幽默地下了註解：「『老王』，我請問你，『強迫造型』是為了搞笑嗎？。」