資深藝人張晨光出道近40年，憑著戲劇《日正當中》和《京城四少》奪下金鐘影帝，近年將工作重心放在大陸，雖然嘗試直播帶貨，但成效不如預期，近日現身探班陳美鳳，才被發現低調返台，宋逸民也在臉書放上兩人合照，引起網友討論。

宋逸民表示近來在路上巧遇張晨光，並曬出兩人自拍合照，接著表示：「今天走在路上巧遇戲劇的老大哥，張晨光！光哥，大約十多年不見了」，兩人在寒暄問候一番後，張晨光除了透露自己多了牧師身分之外，更表示自己兒子也是虔誠基督徒，還禱告希望他也能夠成為主內的一家人。

宋逸民曬出與張晨光合照引起網友討論。(宋逸民 臉書)

從宋逸民曬出的合照中，只見兩人對著鏡頭擺出燦爛微笑，難得的相遇讓彼此都相當開心，張晨光雖然多了不少白髮，身形也明顯消瘦不少，但氣色看起來依舊相當好，對此，網友也紛紛留言：「還是很年輕啊！期待看他的戲，加油」、「我也好喜歡看他的戲，第一次是看晨光哥演的世間路」、「光哥的戲很好看，只要他有演我都會看」、「張晨光要回台灣演電視劇嗎？期待」。

陳美鳳日前也在臉書分享一則短片，寫下：「鳳鳳的最愛來探班惹~你們想不到，鳳鳳也沒想到，有被嚇到但超開心，收工！」，影片中只見正在拍戲的她，突然被一名男子探班，仔細一瞧正是好久不見的張晨光，讓她難掩興奮之情獻上擁抱，此畫面也掀起許多粉絲的回憶殺，紛紛敲碗許願兩人能再度合作。