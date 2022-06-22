交通部觀光局觀光產業振興方案出爐，團體旅遊、自由行皆可獲得補助，7月15日開始實施至12月15日，但台南風景區旅宿業者卻還未感受到回溫跡象，烏山頭湖境渡假會館表示，目前訂房率只有1成，員工都在輪休；走馬瀨農場蘭花會館訂房率也很慘，7月訂房率也是只有1成。

位於曾文水庫旁的台南趣淘漫旅飯店表示，7月中後訂房率有回升1成，不過近年來旅客訂房趨勢受疫情影響，民眾都兩三天前才訂房，與以往的計畫性出遊改變很大，因此受惠情況還要再觀察。

趣淘漫旅總經理郭軒作表示，暑假期間原本是飯店旺季，尤其是周末，假日幾乎全滿，不過受疫情影響，雖然6月假日幾乎全滿，但平常日住房率只有6成；7月上半個月假日預訂還有8成，平常日預訂只有5成。

「中央推出振興方案消息傳出後，有部分顧客詢問相關優惠後，直接訂7月以後住宿。」郭軒作說，飯店也配合推出特惠專案，以吸引客人住宿。不過郭軒作也說，受疫情影響，遊客即興出遊者大增，很多都是前兩三天才上網訂房。

至於烏山頭湖境渡假會館，目前訂房只有1成多，還未接到振興方案正式公文，也沒有接到遊客詢問電話，目前員工只能減班輪休，期待下月振興方案能帶來遊客。

位於大內的走馬瀨農場，以往以接學校戶外教學活動住宿為主，暑假本來就淡季，但今年上半年戶外教學停擺，農場1至5月業績也較疫情前少了3成，原本6月訂房有回溫，沒想到疫情升溫，業績馬上掉7成，目前也是希望員工有特休假的先休假，共度難關。