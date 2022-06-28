新冠肺炎疫情嚴重，衝擊觀光產業發展，行政院推出各項振興補助方案，交通部觀光局規畫的「國旅振興計畫」，將於7月15日上路；溫泉標章旅宿，也將納入國旅振興加碼範圍。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，國旅振興計畫中，自由行遊客入住合法旅宿業可享有每晚、每人、每房住宿折抵800元的補助，入住具有環保標章的旅館、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿，或是有打滿3劑疫苗、都可再加碼500元補助，最多可折抵1300元。

李吉田指出，補助起跑期間是夏天，一般遊客不習慣在夏季泡溫泉，所以也是溫泉產業的淡季，如果觀光局沒有將溫泉標章旅宿列入加碼範圍，無疑是對溫泉產業雙重打擊。

因此，他向交通部觀光局長張錫聰反映，將溫泉標章旅宿列入加碼行列，並獲得交通部長王國材同意，相信對溫泉產業會有正面效益，也可帶動全台19個溫泉區整體經濟發展。

李吉田表示，夏天泡湯效果加倍，因為夏天炎熱溼氣重，民眾宅在家裡吹冷氣，造成身體無法出汗，溼氣無法排出，容易造成身體不適。泡溫泉可以讓身體流汗，將廢氣、溼氣排出，達到解熱效果，也可促進體內代謝，古人說「春日洗浴，昇陽固脫。夏日浴泉，暑溫可袪。秋日泡泉，肺潤腸蠕。冬日洗池，丹田溫灼。」所以一年四季都非常適合泡湯。

李吉田表示，防疫期間，大家可以走出戶外，親近大自然；國旅振興每人補助1300元，正好可以體驗台灣溫泉特色及美食，規畫一趟夏日養生泡湯之旅，不僅紓壓放鬆還可強化免疫力，一舉數得。