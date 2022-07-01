隨著疫情逐漸穩定，AsiaYo推出「飯店品牌日」限時搶購活動，精選AsiaYo會員票選台灣前50大最想入住的飯店，分類為小資商務、網美世界、親子同樂、星級奢華四大主題。每週二限時於官網公布折扣碼，憑折扣碼可在飯店優惠的住宿價格外再享12％折扣。

「最懂你的亞洲訂房網」AsiaYo近年深耕台灣特色旅宿，並發展出市場獨特的分眾主題玩法，以此深受台灣旅客的喜愛，但除此之外AsiaYo平台中也有許多令人驚艷的飯店可供選擇。

為了迎接國境解封的曙光，AsiaYo更加碼推出了「買國內送國外」的超值優惠，於 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 26 日前，每週二使用「AsiaYo 飯店品牌日」專屬折扣碼完成訂房，即可獲得 AsiaYo 日韓訂房金500元，可任選平台中日韓房源做使用，使用期限可到2023年底，可提前規劃明年度的海外計畫旅遊行程。

「飯店品牌日」精選50間飯店，將其分為四大主題。「小資商務」全數皆符合14天前免費取消政策，每晚單價均在3000元內無痛入住飯店，讓旅客悠閒渡過假期，充電再出發！位於礁溪的葛瑪蘭風呂會館每晚只要2973元起，台中葉綠宿．川閱每晚只要1120元起。

而「網美世界」則集結全台最美飯店，適合閨蜜、姐妹出遊，體驗超 chill 渡假氛圍。板橋傑仕堡有氧酒店每晚只要1971元起，高雄圓山大飯店每晚只要2993元起。「親子同樂」則提供全台具備兒童設施的親子飯店專區，讓孩子安心放電，父母愜意放鬆的世外桃源！台南夏都城旅安平館每晚只要2808元起，台中紅點文旅每晚只要1824元起。

「星級奢華」則精選四星以上飯店，體驗時尚與感官體的雙重搭配，頂級服務與環境設施，精緻餐點滿足味蕾，帶給旅客般奢華享。墾丁夏都沙灘酒店每晚9627元起，花蓮秧悦美地度假酒店每晚7700元起。以上四大主題所有的飯店均在平台中享有超值優惠價格，使用每週二限時折扣碼可額外再折扣12％，並且獲得500元的日韓訂房金。