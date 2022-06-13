新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台北市議員王鴻薇13日指出，近來各商圈捷運站進出人次、無薪假比去年5月三級警戒還慘，西門商圈不但有近半世紀老店熄燈，120公尺內竟有7家店面招租。市長柯文哲對此回應，已經在準備振興方案，預計1個月後上線。

疫情衝擊商圈，王鴻薇今在市政總質詢提出，從台北市商圈捷運站進出站人口數來看，今年1到5月都比去年同期減少至少3成，各商圈的捷運站，包含東區商圈、西門商圈、士林、信義商圈，人流也都是減少3成以上，商圈顯然無法和疫情共存。

王鴻薇表示，從最新的大量解雇及無薪假統計來看，今年光是5月就有410家、影響3262人，去年三級警戒同期則是163家、影響1493人，整體而言，今年1到5月已達到近1925家、影響近1.6萬人次，這個數字是去年1到5月的3倍以上。

她以西門町來看，西門著名的紅樓今年人流量，從疫情還沒發生的1、2月跟去年比起來就接近腰斬，到4、5月狀況也仍不理想，總櫃位25櫃，現在只有12櫃進駐，連一半都不到。實際走訪西門町最熱鬧的行人徒步區，一條原本非常熱鬧、短短120公尺巷道，就有7間店面閒置招租，近日更有57年歷史的老店也撐不下去，西門町現在真的宛如空城。

王鴻薇還說，麥當勞開店對當地象徵繁榮、投資，如今慢慢撤出，麥當勞在北市有6間變成完成外帶店，民生社區的麥當勞更從4層變1樓，還沒有座椅可以內用，在這樣的狀況下，代表商圈人會愈來愈少，以後學生打工機會都沒有。

她要求市府紓困要即時，等到枯乾就來不及，有一些趨勢沒辦法扭轉，重點要讓這些商圈活下去。

對此，柯文哲回應，大環境還限制住，疫情還在燒，不過再撐3個月疫情過去了再來想辦法，現在做這些都不是好方法。振興和轉型已經在規畫，不管怎樣，我們都會執行，疫情已經到最後階段，給市府1個月時間，振興方案都正在準備。

柯文哲說，去年曾辦過振興案，會把去年案子全部檢討，看是舊的繼續或再增加，預計1個月後上線，現在推出也沒有用，振興案要準備開始推出。