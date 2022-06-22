先進光電(3362)股東會完成董事改選，先進光前5月合併營收為17.23億元，年增15.3%，雖然下半年產業變數不少，先進光董事長高維亞表示，下半年應該還是會比上半年好一點。

先進光今天召開股東會，承認110年財報，110年合併營收為36.5億元，年增14.3%，稅後盈餘407萬元，每股盈餘為0.03元。

先進光今年第1季稅後盈餘為1.06億元，每股盈餘為0.81元，累計前5月合併營收為17.23億元，年增15.3%。

高維亞表示，6月及7月NB客戶清庫存壓力較大，不過，雖然下半年產業變數不少，預期還是會比上半年好一點。

先進光除經營重點客戶，亦積極佈局車用鏡頭及人臉及虹膜辨識等新產品，增加高階產品比重以提升產品毛利率；為達到降低生產成本，提升生產良率，先進光電除持續改善生產技術，並持續擴建自動化生產線，以降低對人力之依賴，預期可應付高階鏡頭之生產需求，並大幅降低未來薪資成長對生產成本之影響。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為高維亞、高弘吉、全超投資公司代表人林忠和及李茂盛、總益投資公司代表人賴茂三及賴建勳、金裕隆投資公司代表人許金龍；新任獨立董事為曹永仁、陳維鈞、張森河、陳泳睿。