微信公號「中國航太科技集團」28日消息，長征四號丙運載火箭6月27日23時46分在酒泉衛星發射中心點火升空，隨後成功將高分十二號03星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

高分十二號03星由中國航太科技集團有限公司八院抓總研製，是高解析度對地觀測系統國家科技重大專項安排的微波遙感衛星，主要用於國土普查、城市規畫、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域。

執行本次發射任務的長征四號丙運載火箭是由航太科技集團八院抓總研製的常溫液體三級運載火箭，具備發射多種類型、不同軌道要求衛星的能力，可實施一箭單星或多星發射任務，其700公里太陽同步軌道運載能力可達3噸。

澎湃新聞28日報導，此次任務是長四型號本年度第6發任務。面對疫情挑戰，長四型號人員在單位實施隔離，近兩個多月未曾休息，保障了型號的順利出廠；為保證防疫的絕對安全，試驗隊員乘坐「綠皮車」隨箭出征；5天6夜124個小時橫跨4800公里的征途，進場後，嚴格遵守基地的隔離政策，全員執行隔離措施，解封後依舊穿防護服參加工作，在幾近40℃的高溫環境下卸車、吊裝、恢復、轉運。

本發火箭首飛新狀態多：為適應高密度發射型號首次應用發射場流程優化、型號首次應用可自主識別射向的全自主對準技術、首次在酒泉衛星發射中心應用數位增壓控制。相較於傳統光學瞄準傳遞方位角偏差，全自主瞄準依靠慣組測量數據進行方位即時解算、電腦自動裝訂的方式，減少了人員傳遞的風險，且不受揚沙、大風、陣雨等氣候環境影響，提高了火箭的通用性和適應性。

進入試驗場後，在兩點一線閉環管理下，全體試驗隊員穿著密不透風的防護服，化身大白，在轉場間、電測間、廠房大廳，每天連續奮戰12小時以上，高效高品質完成了試驗場報告，確保了轉場評審順利通過。隨著衛星發射任務圓滿成功，一部分隊員已經迅速轉戰西安，開啟飛控試驗。

本次發射是長征四號系列運載火箭第91次發射，是八院抓總研製的長征系列運載火箭第160次發射，也是長征系列運載火箭第425次發射。