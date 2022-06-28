2022年06月23日在大陸的《頭條新聞》網站刊出一篇由筆名「王玉璀璨」所撰寫的《003航母誕生，不得不提的3+1戰略工程》文章，裡面提到了作者自己觀察總結的「3+1戰略工程」，3+1是什麼呢？

3+1戰略工程的重點：體系作戰

根據作者的觀察，「3+1戰略工程」共有3+1（4個）軍事工程：第一，太空站工程。第二，隱形戰機與大型運輸機工程。第三，003航母的彈射工程。最後一個（第4個）是陸海空合成（聯合）作戰體系工程，體系作戰也是3+1戰略工程的重中之重。

體系作戰就是聯合作戰，在體系作戰的時代裡面，不再是單一武器或單一軍兵種對抗，而是敵我雙方兩個作戰系統的對抗。

建立聯合作戰體系包括四個領域：第一，建立聯合作戰思想。每個陸海空三軍基本作戰單元與C4ISR之間的協同、互補，並形成新的作戰能力。在思想上如果仍舊維持軍種以及地區的本位思想，是無法建立體系作戰的。

第二，建立決策共享機制，保證整個作戰體系在遭受敵人攻擊後仍能保持穩定。第三，建立靈敏、快捷、穩定的綜合資訊系統。第四，建立多軍種與多兵種聯合作戰體系。過去單一軍種或兵種為主的作戰，轉變為多軍種與多兵種的網路化聯合作戰體系。

為達到這些目標，解放軍內所有各類資訊和資源必須整合在一起，網路「埠到埠」、「即插即用」、「按需分發」、「兵力重組」的能力必須極強。

建立一個完整的聯合作戰體系，從集團軍、海空軍、火箭軍、戰略支援部隊全面展開，以「組織扁平化」形態出現在五大戰區以及中共中央軍委會層級，其運用猶如「矩陣式組織」，根據戰場需要抽調三軍基本作戰單元參戰。

無論解放軍擁有什麼武器平台，都必須組織在體系作戰的框架之內。作者所觀察的「3+1戰略工程」只是其中可增強體系作戰的重大武器平台。

再怎麼重大，也都必須形成體系作戰，只靠單項武器是無法贏得戰鬥的；相反的，有了體系作戰能力，再落後的武器也能夠在體系中發揮最大的作戰效能。所謂「3+1戰略工程」，其實就是體系作戰的實踐。

3大戰略工程

在作戰體系之內，各維度的兵力都有其特定角色，例如「3大工程」中的太空站（天宮號）可作為兩棲登陸作戰的情報、偵察與監視、甚至於為指揮打擊提供服務。

除此之外，天宮號可與太空中和所有的衛星（無論是測地衛星、通信衛星、氣象衛星、中繼衛星、偵察衛星、攔截衛星、導航衛星等等）組網，形成太空中的作戰體系，必然與地面的作戰體系整合在一起，組成全維度的聯合作戰體系。

可以說，解放軍的任何行動都是系統化的，只是我們不理解他們是怎麼整合的。例如民國111年6月23日（星期四），解放軍空軍共派遣了22架各型飛機（運-8反潛機、空警-500預警機、運-8遠干機、殲-16、殲轟-7、轟-6）到西南空域。許多專家認為，這是針對打航母而組建的編隊。

既然台灣國防部做了統計數位以及處置辦法，何不再仔細分類這些飛機來自於哪裡？也許它們全部來自於東部戰區？或許有些來自於南部戰區、甚或中部戰區和北部戰區？若能得到這些資訊，更可理解解放軍的整合程度和作戰方向。

此外，在這大機群中還夾帶了5架老舊的殲轟-7（飛豹）又是怎麼回事？難道殲轟-7也要參加對台戰爭？所謂的「殲轟」就是空戰與對地轟炸雙重功能，其主要任務是在大規模空襲之後配合無人機對地掃蕩。

看起來，這種編隊演練的應該是在武統戰爭的中期階段，也就是在兩棲登陸作戰之前、以及在獲得制電磁權、制網權、制海權、制空權之後的科目，一方面牽制美軍航母，在另方面則對台進行地面掃蕩。

國軍應該自問，每次共機來擾，編隊當中到底有沒有殲-20？中共官方並未明確說明，但從兩岸統計繞台次數差異來看，國軍統計的數量少於解放軍，其中的差異，莫非就是殲-20來的次數？

如果這是真的，殲-20真的來過本島、而我方卻不知道，表示國軍的聯合作戰網，早就被突破了還不自知。

殲-20和運-20就是「3+1戰略工程」中的第二項，運-20在台海的意義就更明顯了：配合兩棲登陸作戰的空降。

最後必須提及003航母工程。作者認為003航母其實和收復台灣沒有直接關係，因為殺雞毋需牛刀。

事實上在台海戰爭中，解放軍擁有的3艘航母必然發揮極大的功能，但不是直接的；因為兩岸的地理位置太近，從陸地起飛即可攻擊本島，用不到航母艦載機。

可以預期，這3艘航母的作戰位置分別在本島北、東、南面，目標就是牽制駐日以及駐關島美軍航母，再加上東風系列飛彈，應該可以把美軍擋在1000公里之外。

幾點反思

在美國操作之下，北約東擴到亞洲並非不可能，例如韓國與日本參加北約高峰會，透露出北約的亞洲因素；再加上幾個軸心國的連結，例如美日澳、美日印澳、美日韓，大有把北約引進亞洲的企圖。再這麼走下去，台灣走向「烏克蘭化」可能是個避不開的過程。

目前兩岸關係的低蕩已經到了兵凶戰危的地步，就看動武的「那一天」什麼時候降臨。原本可以作為調解人的美國卻不斷激化台海情勢，就像當初同意烏克蘭加入北約一樣，給足了俄羅斯入侵烏克蘭的理由和藉口。

兩岸軍事早已失衡，美國仍舊鼓吹「不對稱作戰」，以為台灣買了不對稱作戰武器就能改變軍事失衡的狀態；如果單靠幾件不對稱武器就能改變戰爭，回頭再看看烏克蘭，當初西方國家吹噓的標槍飛彈、刺針飛彈、多管火箭炮、155榴炮等不對稱武器呢？怎麼沒有改變頓巴斯和馬立波陷落的事實呢？

所謂的「不對稱作戰」，首先指的是思想上的不對稱，其次才是考慮武器。例如國軍在思想上應先盤算如何在關鍵時候、在關鍵地點切割解放軍的優勢兵力，然後集中國軍優勢兵力打擊解放軍薄弱環節。而且在制網權、制電磁權、制海權、制空權階段，找出解放軍的薄弱環節並打擊。先決定要怎麼打擊，再考慮武器問題。

也許軍方找不到解放軍的薄弱環節，所以把後備部隊併入陸軍統一管理。地面作戰的企圖非常明顯，就是把戰爭拖進民間，把殘酷的城鎮戰作為嚇阻解放軍的工具

事實上，俄軍在烏克蘭戰事進展緩慢，有很大的因素是俄軍不想傷害人民，特別是戰爭都在「俄語州」進行，絕大多數是俄語系居民，再加上烏軍混入城鄉，軍民不分，而俄軍無法像美軍在伊拉克或阿富汗一樣大規模空襲。

或許這是美軍在烏克蘭看到的事實，軍民不分的確可以拖慢戰爭進程。戰爭拖得越久，越不利於解放軍，不但坐實了中國大陸「邪惡本質」、更可以保住美國的霸權地位。

從這個觀點看來，美國其實不在乎戰爭是否降臨台灣，誰贏誰輸不重要，只要美軍恪守不介入台海原則，輸贏是兩岸的事，美國至少不會是大輸家。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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