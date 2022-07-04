1艘俄羅斯的Project 1176「鯊魚級」(Akula)登陸艇，在亞速海北邊靠近馬利波(Mariupol)的水域觸雷而沉沒，造成船上的3名水手死亡。

防衛部落格(Defense Blog)報導，舷號D-106的登陸艇，在遭俄國佔領的馬利波外海附近突然爆炸，然後迅速沉沒。據駐敖德薩(Odesa )的烏克蘭軍方發言人布拉丘克(Sergey Bratchuk)聲稱，該艇是觸及俄羅斯所布的水雷而沉沒。

他說：「就我們所得到的情報，在6月30日，黑海艦隊的Project 1176型登陸艇，在馬利波水域觸撞水雷沉沒，已知3人死亡。」

鯊魚級登陸艇外型類型類似美國海軍的LCM機械登陸艇，外型方方正正，前方有一個坡道式開口。它的噸位很輕，只有100多噸，航程也有限，大約330~500 海浬（約610~930公里），吃水淺，不耐波，不過非常適合兩棲作戰。

據俄羅斯官方的介紹，Project 1176登陸艇可以乘載50噸的載荷，大約是1輛 T-72 主戰坦克，或是20名突擊隊員。