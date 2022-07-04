1艘俄羅斯的Project 1176「鯊魚級」(Akula)登陸艇，在亞速海北邊靠近馬利波(Mariupol)的水域觸雷而沉沒，造成船上的3名水手死亡。
防衛部落格(Defense Blog)報導，舷號D-106的登陸艇，在遭俄國佔領的馬利波外海附近突然爆炸，然後迅速沉沒。據駐敖德薩(Odesa )的烏克蘭軍方發言人布拉丘克(Sergey Bratchuk)聲稱，該艇是觸及俄羅斯所布的水雷而沉沒。
他說：「就我們所得到的情報，在6月30日，黑海艦隊的Project 1176型登陸艇，在馬利波水域觸撞水雷沉沒，已知3人死亡。」
鯊魚級登陸艇外型類型類似美國海軍的LCM機械登陸艇，外型方方正正，前方有一個坡道式開口。它的噸位很輕，只有100多噸，航程也有限，大約330~500 海浬（約610~930公里），吃水淺，不耐波，不過非常適合兩棲作戰。
據俄羅斯官方的介紹，Project 1176登陸艇可以乘載50噸的載荷，大約是1輛 T-72 主戰坦克，或是20名突擊隊員。
#登陸艇 #亞速海 #水雷 #Project1176 #馬利波
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。