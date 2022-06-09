土耳其外長Mevlut Cavusoglu周三在土耳其安卡拉市(Ankara)與俄國外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)會談後表示，雙方談話富有成果，要求讓烏克蘭重啟海岸港口來出口穀物是合理的。

土耳其試圖通過談判，為滯留在黑海沿岸港口的穀物提供安全通道，來緩解全球糧食危機，但是遭到抵制。烏克蘭表示，俄羅斯正在施加不合理的條件；而俄方表示，是否允許運輸將取決於制裁何時結束。

俄羅斯和烏克蘭分別是全球第三和第四大糧食出口國，戰爭則讓糧價高漲，全球糧食供應出現危機。

俄羅斯目前已關閉烏克蘭大部分的海岸，並且戰艦控制了烏國在黑海和亞速海的港口，阻絕了烏國糧食出口。

歐盟指責俄羅斯將糧食供應當作武器使用；而俄國指責烏克蘭在海上佈下水雷，還有西方的制裁。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov對記者表示，只有解除制裁，俄羅斯才允許讓穀物運往國際市場。他表示，目前尚未就此展開實質性談判。

一名烏克蘭官員質疑了土耳其是否有能力調解烏克蘭穀物的自由通行。「土耳其作為擔保國，缺乏足夠力量來確保在黑海地區貨物安全」。他說，從烏克蘭港口清除水雷至少需要兩到三個月的時間，土耳其和羅馬尼亞海軍應該參與其中。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在本周稍早表示，烏克蘭已經與英國和土耳其討論了由第三國派遣海軍，來確保烏克蘭穀物出口能安全地通過黑海的構想。