美國總統拜登今天表示，將在與烏克蘭接壤國家的邊境建造臨時穀倉，協助烏國出口更多穀物以因應日益嚴重的全球糧食危機。

在費城舉行的工會大會上，拜登表示：「我正與我們的歐洲夥伴密切合作，將2000萬噸困在烏克蘭的穀物運出並投入市場，以協助降低食物價格。」他說，這些穀物「不能經由黑海運出，因為會在海上被炸掉」。

自俄羅斯入侵烏克蘭和封鎖黑海港口以來，穀物運輸陷入停滯，超過2000萬噸被困在穀倉中。烏克蘭稱，該國正面臨新收成缺乏穀倉可存放的窘境。戰爭已導致穀物、食用油、燃料和肥料價格飆升。

俄羅斯和烏克蘭的小麥佔全球供應量近1/3。烏克蘭也是玉米和葵花籽油的主要出口國，俄羅斯則是主要肥料出口國。

戰爭開始後，烏克蘭和俄羅斯在海上布雷。大約84艘外國船隻目前被困在烏克蘭港口，其中許多載有穀物。

拜登說，華盛頓正制定一項透過鐵路運出糧食的計劃，但烏克蘭的軌距與歐洲的不同，因此糧食必須在邊境轉移到不同的火車上。

拜登說：「因此，我們將在烏克蘭邊境，包括波蘭，建造穀倉，臨時穀倉。」

他說，穀物可從烏克蘭的鐵路車廂轉移到新的穀倉，再轉移到歐洲的貨車上，「將其運向海洋並送往世界各地」。但他又說，這個計劃需要時間。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在線上發文稱：「這只是確保糧食安全可能有用的步驟之一。但我們的港口也需要一條綠色走廊。」

烏克蘭農業部表示，歐洲國家正考慮提供臨時穀倉，以「儲存收成並確保未來的糧食供應」。烏克蘭稱，讓糧食出口恢復的最佳方式，是經由黑海運輸。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）正試圖促成他所說的「整批交易」（package deal），恢復烏克蘭黑海出口以及俄羅斯食品和肥料出口，莫斯科稱其出口受到制裁。聯合國稱，與俄羅斯的談判「具有建設性」。