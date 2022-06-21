美國財政部長葉倫周一表示，美國已經與加拿大等盟國進行協商，擬對俄羅斯石油實施價格限制，以進一步壓縮莫斯科的能源收入。

葉倫在多倫多的記者會上表示，我們正在討論價格上限或價格例外（price exception），這將增進與強化歐洲、美國、英國和其他國家提出的能源限制措施，將壓低俄羅斯石油價格、限縮普丁政府的收入，同時可以讓更多石油供應流向全球市場。

在加拿大財政部長Chrystia Freeland陪同下，葉倫在記者會上表示，我們認為「價格例外」也是防止低收入和開發中國家受到波及的重要方法，這些國家正苦於高漲的食品和能源費用。

葉倫表示，價格例外是一種有效的封頂措施，可透過一種機制來限制或禁止為超過一定數量的俄油運輸提供保險或融資。

美國、加拿大、英國和一些其他國家已經決定禁止俄羅斯石油進口，但歐盟仍然高度依賴俄羅斯原油。

當被問及拜登總統是否會在下周德國舉辦的G7峰會上就油價計畫尋求共識時，葉倫表示：「我們與夥伴正非常積極地進行」。

加拿大財政部長Freeland表示，加拿大認為設法限制俄羅斯的石油收入是一個「非常好的想法」，但也知道這對歐洲國家而言將是一大挑戰。