新冠疫情爆發2年多來，交通局徵調公車、計程車和復康巴士支援抗疫大巴、抗疫車隊任務，載送居隔、居檢及解隔返家民眾累計迄今達17萬餘趟次，單日最大載送更曾達3,198趟次、最遠送到屏東、台東，使命必達；新北市長侯友宜由衷感謝抗疫車隊駕駛運將無私無畏的付出，捍衛市民生命安全，是大家心中的抗疫英雄Top Gun!

抗疫車隊使命必達! 新北邀無私運將英雄觀影

新北市府於7月1日特別以電影包場方式，邀請了支援抗疫大巴任務的首都集團、中興集團、國光客運、新店客運，以及抗疫車隊的台灣大車隊、台灣桃園國際機場排班計程車自律委員會、復康巴士的業者、駕駛運將，一同觀賞熱門院線片Top Gun捍衛戰士續集，慰勞這群抗疫英雄Top Gun的辛勞付出。

侯市長表示，2年半前新冠疫情爆發，新北市交通局立即徵調成立抗疫計程車隊，由衛生局各區衛生所負責派遣執行防疫載送任務，至今總值勤858天，包含春節、端午、中秋等重要節日和例假日，甚至颱風期間都24小時全年無休，迄今累計總載送趟次達17萬4,500趟次，在今年4月11日全台疫情大爆發那天，單日載送更來到3,198最多趟次。

侯市長說，650位抗疫計程車運將不害怕病毒威脅，支援載送任務跑遍全台，最遠到370公里遠的屏東縣潮州鄉，更花了12多小時載送往返台東市；尤其是在春節檢疫專案執行期間，桃園市因暴增大量匡列者需移送集檢所，在1月14日、15 日這兩天就有239輛抗疫計程車在結束當天上下午8小時的班後，又不辭辛苦地到桃園加班支援載送任務，精神令人感佩。

公共運輸支援防疫陣線不只有抗疫計程車，交通局長鍾鳴時表示，在疫情爆發後，公車業者不僅加強車輛、場站防疫清消，在去年5 月16日疫情升溫時更緊急加入抗疫大巴任務，迄今總計87位公車駕駛員擔任抗疫大巴駕駛，執行287車次、載送3,355人次。

「保護抗疫駕駛的生命安全也是我們的責任，」鍾鳴時說，不僅為抗疫駕駛添購防護衣等防疫裝備，並列為優先施打疫苗對象，每位抗疫駕駛都完成接種三劑疫苗；出勤時，他們必須穿2層防護衣、2層口罩（內層是N95口罩）、頭套、護目鏡、鞋套、手套，車內只能開窗，不能開空調冷氣，有位駕駛還因此出勤時中暑，後來他回家才休養一天、身體恢復後，即向公司主管請求再排班出勤，非常感謝這群抗疫英雄無私無懼地辛勞付出。

抗疫計程車運將吳淑華說，每每出勤還是會擔心被傳染，「因為怕回家傳染給家人」，尤其有些年長者需要被挽扶上下車，他們還是會幫忙，但只要在順利完成勤務後，聽到一聲：「謝謝！」就很心滿意足了！