英國巴克萊銀行（Barclays）中國首席經濟學家常健表示，由於Omicron病毒難以完全受控，下半年大陸仍有地區可能封城，對其經濟展望持謹慎態度，預估大陸今年經濟成長僅3.3％。

香港《經濟日報》報導，常健預測，大陸全年經濟增長3.3％，預期中國經濟復甦緩慢且崎嶇。雖然北京會持續提供財政與貨幣刺激，但常健指規模不會如過往中國經濟下行時期那般大。

大陸主要城市逐步從防疫措施中解封，巴克萊預期下半年大陸仍處於局部封城狀態的地區，佔全大陸整體GDP比重5％至10％，相較4月份高峰期時的25％，已大為回落。

大陸重啟經濟活動，連同政府提供補貼減稅等措施下，常健指大陸非必需消費有復甦，惟較去年同期仍倒退16％。她解釋，隨著疫情踏入第三個年頭，大陸消費者態度變得謹慎，調查亦反映民眾傾向增加預防性儲蓄，尤其是在失業率攀升、收入減少，以及動態清零防疫措施短期難以扭轉的局面下。

大陸房地產則預料繼續拖累經濟，並將抵銷北京當局對基建開支的支持。對於政府一連串樓市寬鬆措施，常健直言整體市場反應相當冷淡，復甦步伐緩慢。然而，常健發現個別大陸城市之前因封城而累積的需求，近期隨著經濟重啟而獲得釋放，令這些城市的房地產銷售顯著回升。

美國聯準會加快加息步伐，中美兩地息差消失，引發中國資本外流憂慮，常健指有關憂慮限制了人行（大陸央行）的政策利率舉措。她又認為，與全球其他央行一樣，人行同樣擔心寬鬆貨幣政策會引發通膨壓力。