對於中國大陸3大航空公司決定，捨美國波音737客機，轉向歐洲空中巴士買292架客機，前民進黨立委郭正亮分析，這背後有複雜的原因。

中國大陸3大航空公司近日聯手史上最大一筆民航客機訂單，向歐洲飛機製造巨頭空中巴士一次訂購292架客機，總價372.57億美元，震撼了全球航空界。據指出，這次聯手下單的南航、國航、東航3大航空，其業務量佔據大陸超過6成。

一位空中巴士內部人員向媒體透露，去年空巴就有不少超過百架的全球訂單。此次3大航空「各自」的訂單都不是該公司近幾年架數和金額最多的訂單。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對此，前民進黨立委郭正亮4日在中天電視《頭條開講》政論節目中分析，這背後有複雜的原因。他披露，波音員工有16萬人，2019年營業額是765億美元，去年營業額622億美元。本身不僅是民航空司，也是美國第二大軍火商，軍火產值一年大約100億美元。

郭認為，美國一直在制裁中國大陸軍民合作企業，中國大陸早就想還手，這時候宣布政治意味濃厚。但也只是轉向空中巴士採購，買方總可以選擇賣方吧？

郭分析，空中巴士沒有涉及軍火業，且一開始就到天津設廠，在中國大陸採購部分零組件。這部分中國大陸一開始也有向波音要求做同樣的事，但美國政府拒絕了，所以這不是波音的問題，是中美貿易戰、科技戰的問題。

郭正亮認為，這是因為科技戰已經制裁到無以復加了，所以中國大陸決定出手了。而美國也沒有去檢舉空巴違反瓦聖納協議，空巴也說明未違反相關法律。