民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅近日捲入論文抄襲疑雲，前民進黨立委、文化大學教授郭正亮指出，這個消息「我認為是新竹市那邊爆料出來的」，林智堅去選桃園，大家看好他有年輕選票，這大家沒意見，「可是憑什麼是沈慧虹？重點在這裡！」「沈慧虹敢做民調嗎？會贏當地的人？為何不敢做民調？憑什麼是妳選？」

郭正亮6日在中天電視《大新聞大爆卦》網路節目中直言，林智堅為何不讓記者提問？這叫直球對決？「你以為這件事情會了結？還早哩！」且中華大學那部份涉及科技部結案報告，科技部還可以提告，如果對法律都這麼不清楚，「還選市長選個Ｘ啊！」

郭正亮披露，這次這個消息「我認為是新竹市那邊爆料出來的」，林智堅去選桃園，大家看好他有年輕選票，這大家沒意見，「可是憑什麼是沈慧虹？重點在這裡！」科技部結案報告誰會知道？所以一定是很裡面的人，就新竹人才會知道這種事情。

前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，國民黨也不會笨到拿到資料現在就丟，當然是9月下旬或10月上旬再丟，為何王鴻薇要急著爆料？因為到處有人丟，不只王鴻薇收到而已，還有另外一些人收到。這就是有人覺得太過份，所以凡事要留情面，「都你贏？哪有這回事？沈慧虹敢做民調嗎？會贏當地的人？為何不敢做民調？憑什麼是妳選？」

郭正亮強調，凡事不講基本程序就會造成問題，如果用初選程序，會有爭議嗎？沒照步驟來就會產生民怨！台大是教育機構，就要有論文審查程序，沒通過就不能畢業，上課要點名，要有出席率，寫論文要有基本規矩，如果連這個都可以隨隨便便，台大當然會引起很大的爭議，就會名譽掃地。

郭呼籲，台大要整頓，要讓別人看得起，台大要拿出作為！