時至年中，經濟形勢研判進入關鍵期。大陸《經濟參考報》報導，近來大陸國家發展改革委展開密集摸底，地方發展改革部門也陸續召開分析座談會，分析上半年經濟運行，部署下一步重點工作。根據這些會議釋放的信號，當前經濟逐步向好，保持良好復甦態勢，但穩增長壓力依然較大。下一階段，助力企業滿產穩產、因地制宜推出提振消費政策、有序有效推進重大項目建設等仍是重中之重。

報導稱，近日，大陸國家發展改革委先後召開了上半年經濟形勢專家、地方及行業協會視頻座談會，就當前經濟運行情況、面臨的困難問題以及應對措施建議聽取有關單位和專家意見。

經濟下行壓力加大背景下，投資對於經濟發展的支撐作用更加凸顯。大陸國家發展改革委近日召開了紮實推進項目前期工作、加快推進重大項目建設電視電話會議。大陸國家發展改革委投資司主要負責人介紹了2022年上半年擴大有效投資有關工作情況及下半年重點工作。

此外，地方也陸續召開會議研判經濟運行。浙江省發展改革委主任孟剛6月27日在全省經濟穩進提質攻堅行動工作例會上表示，當前經濟逐步向好，保持良好復甦態勢，但部分經濟指標仍存在波動，部分行業回升速度較慢。因此，對下階段經濟恢復走勢要保持審慎樂觀，持續加力，確保經濟運行在合理區間。

同日，江蘇省召開上半年設區市發改委主任座談會，指出要把穩增長放在更加突出位置，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，咬定全年目標任務不動搖。

報導稱，著力通堵點解難點，助力企業滿產穩產，因地制宜推出提振消費政策，狠抓重大項目建設，加快形成更多實物量……下一階段，為穩定經濟平穩運行，一系列重點工作已開展部署。

報導稱，上述加快推進重大項目建設電視電話會議要求，有力有序有效推進重大項目建設，積極擴大有效投資。進一步細化項目清單，把握好重點領域建設任務，加強社會資本投融資支持，促進社會資本投資健康發展。

浙江要求，加快推進924個省重大項目建設，釋放實物投資量；持續謀劃儲備一批重大產業、重大基礎設施項目。督促各地加快本級重大項目建設，確保完成既定攻堅目標，穩住投資「基本盤」。

江蘇提出，著力通堵點解難點，助力企業滿產穩產；要因地制宜推出提振消費政策，促進消費回補和潛力釋放；要加大在手項目推進力度，努力形成更多實物量。

中信證券首席經濟學家明明預測，「下半年疫情影響消退後，經濟將進入填坑爬坡逐級修復的階段。在疫情壓力逐漸緩釋的假設下，穩增長政策的效果預計將在三季度突出體現，經濟向潛在水平回歸。」

在明明看來，今年經濟復甦會有比較強的結構特徵。「6月份作為起點，預計隨著疫情形勢的好轉，經濟復甦將會提速，預計四季度經濟增速將達到全年高點。工業生產將率先反彈，消費、服務業、地產銷售等也會進入見底回升的過程。預計不均衡的復甦仍然會延續，需要更多的結構性措施來彌補消費等領域的不足和問題。」