女星伊能靜除了演藝事業，私下還有在二手平台賣私物，並將收入所得捐出。不過，最近有網友反推伊能靜的賣場，指衣物又皺又沒質感，價格也不甜，連鞋帶看起來都有問題，引起熱議。

伊能靜在二手平台開設「米粒媽伊能靜」的賣場，將不需要的衣服、鞋子公開出售，再將所得捐給慈善機構，正向循環理念受到2.6萬粉絲的支持。未料，有網友指責伊能靜賣的衣物就像從倉庫拿出來，外觀很多都皺巴巴、起毛球等，不像是事先有集中挑選、清洗、消毒過，且售價並沒有比較便宜，被網友吐槽：「這價格可以買到很多品牌的過季款新衣，一手衣服不香嗎？這樣消費自家粉絲實在有點『割韭菜』嫌疑。」

伊能靜的二手拍被部份網友嫌棄商品和價格不成正比。（圖／閒魚@伊能靜）

伊能靜的二手拍被部份網友嫌棄商品和價格不成正比。（圖／閒魚@伊能靜）

其中一雙桃紅色的恨天高高跟鞋，也被不少網友嫌棄款式老土，而且鞋帶纏著膠帶，看起來不像敘述說的「幾乎全新」。文章曝光後，越來越多網友留言附和：「這麼醜的衣服誰要啊？」、「這些賣個5塊10塊我都要考慮一下」、「送的都不想要」、「見怪不怪了」，但也有人幫伊能靜說話：「你不買不就行了」、「鞋包著的地方是金屬製品，怕刮壞掉色。新買的鞋金屬的地方一般都包著的」。

網友評價伊能靜的二手拍。（圖／網易）

《中時新聞網》實際去逛「米粒媽伊能靜」二手拍，發現這些被公審的商品，目前已不在出售區，賣場共有34則好評、2則負評，其中一則負評是抱怨連衣裙領子太鬆垮，買家無奈地感嘆：「沒想到明星賣的也有不靠譜的」。