劉嫌嗆店員「要報警就報警！」（警方提供）

41歲劉姓男子缺錢花用，2年來多次進出各大賣場，竊取食材、酒水等各種商品，多次被抓仍一犯再犯，因竊盜罪遭地檢署通緝，日前劉疑似想吃「火鍋大餐」，跑到北市公館商圈的賣場，從火鍋湯底、肉片、烤雞到洋酒，大剌剌偷了24種商品，要離開時又遭店員攔下，劉竟滿不在乎表示：「沒錢，要報警就報警！」

中正二警方指出，劉男自稱是室內設計師，2020年即有多起在賣場、超商行竊的紀錄，劉嫌經常買1樣，偷10樣，且每次被抓交保後，不久都會持續犯案，是中正、大安區一帶商家的頭痛人物。

日前劉男想吃火鍋，再度前往某家賣場，將24種食材、酒水全部裝進隨身背包中，準備離去時遭店員攔下，並要求他付款，但劉不在乎表示沒錢，店員無奈只能報警處理。

劉警訊時仍一派輕鬆，表示最近工作不順收入減少，警方發現他因竊盜案遭到北檢通緝，警訊後依竊盜罪將他送辦，通緝部分一併解送歸案。