華裔編舞家陳學同在美辭世，享壽74歲。國家文藝獎得主平珩表示，她1980年到紐約學舞，曾在陳學同的推薦下，上了許多舞蹈相關課程，受惠良多，而許多到紐約的舞者，也都會透過他的舞團和紐約舞壇接軌，可說是開啟一代人的舞蹈視野。

平珩表示，陳學同在紐約讀的是茱莉亞學院，對於紐約舞壇環境很熟悉，「當時茱莉亞學院有個義大利學派的芭蕾老師阿爾弗雷多（Alfredo Corvino），他很推薦我們上他的課，可以學到講究人體工學、有別於俄派芭蕾的老派芭蕾舞。」此外，陳學同也鼓勵平珩，除了舞蹈課，也可多上不同的相關課程，平珩因此學了舞譜課，也讓她未來從事舞蹈工作時，有機會做不一樣的嘗試。

平珩說，由於早年對國外舞團資訊並不熟悉，但是透過陳學同的舞蹈中心，大家可以和紐約環境接軌，「他的舞蹈中心從一間辦公室開始慢慢拓展到一棟大樓，不管是在藝術創作或是在藝術行政上都有影響力，獲得有『紐約表演界金像獎』之稱的貝西獎，是他在紐約工作40多年獲得的公認肯定。」

平珩表示，陳學同相當有民族正義感，「遇上言語歧視時，他會用很多方式，在不正面衝突的狀況下提醒對方的言語不恰當。」

此外，平珩表示，陳學同樂於分享各類藝術資源，熱情而無私，「我1985年重返紐約時，他帶我看一個美國全國表演藝術網絡會議，我因此知道在美國的藝術行政組織面貌，也看見藝術行政體系運作的章法，他也曾告訴我，在紐約發傳單不能盲目地寄，觸及對象的名單非常重要，我從他的提醒獲得很多收穫。」

平珩在1984年成立「皇冠舞蹈工作室」時，陳學同曾推薦一名茱莉亞編舞老師陶麗絲（Doris Rudko）連續五年暑假到台灣上編舞課，開啟一代人的編舞視野，當時上課的人有劉紹爐、陶馥蘭、羅曼菲等人，「在這之前，我們都不知道編舞可以是一門課，如：作曲家路易斯．霍斯特（Louis Horst）所整理出來的編舞結構。我們從編舞課學到很多編舞的基礎觀念，如：主題與變奏，編舞的關鍵字，從關鍵字發展成句子，再到段落，進而成為舞蹈，這些都是重要的編舞基本功。」

平珩感慨表示，陳學同有時會返台看老朋友，也會與她保持聯繫，收到他離世消息，無限感念。