《Lydia》、《月牙灣》、《我們的愛》⋯⋯，你是從哪一首歌開始認識Faye（詹雯婷）的呢？身為前F.I.R樂團主唱的她，走過被退團、和前團員鬧翻的低潮，重新以個人身份闖蕩音樂圈，更以創作專輯《Faye 詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》入圍金曲最佳華語專輯、年度專輯、最佳華語女演唱人、最佳單曲製作人4項大獎！

你的印象還停在F.I.R？重新認識Faye詹雯婷

你對Faye（詹雯婷）印象還停留在F.I.R樂團時期嗎？過去一首首經典好歌，讓我們認識這位才華出眾、歌聲穿透人心的女歌手。

歷經灰暗低潮、感受人情冷暖，Faye（詹雯婷）在蟄伏四年後，以個人身份重新出發，2021年底帶著創作專輯《Faye 詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》回歸歌壇，身為專輯製作統籌的她曾在訪問中提到：「在交母帶之前，我每天都在發瘋的邊緣！」可見她對作品全心全意的投入，以及力求完美、欲將內心底層情感化為音符，呈現給歌迷的堅持。

專輯名稱始於本名 Faye：終於活成了我名字的樣子

《Faye 詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》專輯名稱由來，始於Faye的本名「詹雯婷」。一直覺得本名沒什麼特別的她，無意間查詢了「詹雯婷」這3個字的意義，這才發現「詹」是說話滔滔不絕、「雯」是成花紋的雲彩，而「婷」則是跳舞優美的姿態，串成白話文就是「在雲彩上跳舞，嘰嘰喳喳」。

奇妙的意義讓Faye（詹雯婷）恍然大悟，原來一路走來，經過了這麼長時間，「終於活成了我名字的樣子。」

新歌穩坐電台三冠王！Faye詹雯婷新作角逐金曲4大獎

拋開過往包袱、挑戰全新嘗試，這張專輯對Faye（詹雯婷）來說就是一場冒險，雖然承受莫大的壓力，有時也對想表達的東西抓不到方向，但是伴隨著困難繼續前行，成果也逐漸清晰，就像走過無盡黑暗隧道後，終於出現了曙光。

專輯叫好叫座，歌曲一推出就攻佔Hit FM、飛碟電台和POP Radio排行榜冠軍位置，穩坐三冠王寶座，銷量成績也相當優秀，首批實體CD熱賣程度更是連Faye（詹雯婷）本人都買不到。除此之外，她也憑藉這次作品角逐金曲最佳華語專輯、年度專輯、最佳華語女演唱人、最佳單曲製作人4項大獎！粉絲們紛紛獻上祝福和鼓勵，恭喜Faye（詹雯婷）苦盡甘來，在挫折後總算展翅高飛。

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