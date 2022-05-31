蕭秉治將於7月2日舉辦《狂人》新專輯演唱會。（陳俊吉攝）

蕭秉治擬定「Project X 系列三部曲」計劃，正全力衝刺事業。（陳俊吉攝）

蕭秉治期許新專輯《狂人》受到歌迷喜愛。（陳俊吉攝）

蕭秉治暌違4年推出新專輯《狂人》，新歌〈都是我的錯〉唱出自己的故事，也是他為女友寫的情歌，他舉例「我是會忘記紀念日的人，所以會惹對方生氣，這時就唱〈都是我的錯〉。」用歌聲感動對方。兩人感情甜蜜，但35歲的蕭秉治尚未有結婚計劃，因為他擬定完成3張個人專輯就要換跑道的人生目標，現在正全力衝刺中。

蕭秉治2019年被拍到和《大學生了沒》班底「小周慧敏」一同採購，爆出戀情，至今穩定交往，被問到打算何時結婚生子？他表示：「我也不是不想結婚，而是沒有把結婚放在人生目標，現在有個伴、開開心心就好了。」他也說自己很喜歡小孩，以後一定要有小孩，不過現階段「因為責任太大了，我覺得一個人沒有負擔輕輕鬆過滿好的」。

自「MP魔幻力量」單飛後，蕭秉治便擬定「Project X 系列三部曲」，第1張專輯《凡人》創下佳績，乘勝追擊推出第2張專輯《狂人》，等未來完成第3張專輯後，他就要功成身退。他認為，「發完3張專輯，加上MP總共7張，就到我最好的極限了。」接下來想挑戰當製作人，讓自己的能力再提升，「40幾歲換跑道差不多了！我會滿想要做市場上比較新的歌手的專輯，因為他們可塑性更高。」

他人生規劃明確，對作品要求也很高，這次相隔4年才發片，坦言剛發完《凡人》靈感枯竭，遠赴L.A.找靈感，去了環球影城歡度萬聖節派對、還到當地友人推薦的六棋樂園體驗最刺激的遊戲，不過此行卻沒有找到靈感，反而是回台後創作了好聽的新歌，他笑說「回來後，靈感自動跑出來」。

他的經典歌曲〈我還是愛著你〉在YouTube點擊率破億，《凡人》專輯中也有兩首歌曲破千萬，讓他對新專輯期許很高，「我希望情歌都有千萬以上點閱」，給自己相當大的壓力。

而受到疫情影響，蕭秉治原訂6月舉辦「狂人」新專輯演唱會，延至7月2日在Zepp New Taipei舉行，為了演唱會，他特別添購了一台跑步機，要瘋狂跑步，他說之前MP小巨蛋演唱會時，他連續3個月每週跑步5-6天，現在要恢復當初的模式，把自己鍛鍊到更好的狀態。