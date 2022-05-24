姜丹尼爾推出個人首張正規專輯《The Story》。（索尼音樂提供）

韓國男星姜丹尼爾（KANGDANIEL）24日推出個人首張正規專輯《The Story》，日前抽空接受台灣媒體視訊聯訪， 談到回歸歌手身份，他透露其實自上張專輯《PARANOIA》活動結束後，已經準備很長一段時間，所以當這張專輯要推出時，其實覺得很悸動，希望能快點分享給大家聽。並表示「因為這是張正規專輯，曲目有10首歌也比較多一點，我都有參與作詞，也想讓每首歌都有自己風格和內容，很苦惱該如何做分配」。

該專輯以「說書人」作為主要概念，姜丹尼爾分享「我覺得主打歌〈Upside Down〉是我自身故事，「人總是有諸事不順、不如意的時候，在面對這樣的情緒和不滿時，往往都會想要抱怨、發牢騷，所以我用比較有趣的歌詞來呈現這樣的情緒和想法，我覺得這應該是這首歌有趣的部分」，希望歌詞會讓大家感同身受。

到和Jessi合作的收錄曲〈Don't Tell〉，「在寫這首歌的時候就和Jessi姊姊非常契合，所以就向她提出合作邀約，她也很爽快答應了，不論是MV還是音樂我們對成果都很滿意。Jessi姊姊不論是綜藝節目還是工作上都很完美，雖然她給人的初印象很強勢，當然這也是她的魅力點之一，但她真的是個很溫暖的人」。

此外，他也表示專輯中每首歌也都有自己的故事，「將10首歌串連在一起，就算沒有音樂旋律也像是故事合輯一樣，這也是我將專輯名稱命名為《The Story》的原因」。希望今年為25歲的自己留下什麼樣的故事？ 姜丹尼爾感性表示「想要以歌手身份好好地宣傳這張專輯，希望能會成為回想起來也不留遺憾的活動經驗，以前的我會擔心成績，也會建立一些目標，每當達成一個目標後，就會再次設立下一個目標，所以總會給自己很多壓力，但這次我改變了心態，將這張專輯視為慶祝酒，希望能將專輯分享給大家」。至於是否曾想過成為哪一段故事中的主角？他也吐心聲喊「想要平凡一點，我覺得要成為平凡的人其實很困難，想要成為平凡、健康的人」。

除了發行新曲，近期也挑戰許多不同身份，不只擔任韓劇《警校菜鳥》的男主角，還跨界主持獲今年百想藝術大賞肯定的人氣節目《Street Woman Fighter》，他表示「其實在我自己看來，面對不同工作都是同等用心，每個領域的我也都是我，粉絲們也很喜歡和支持，非常感謝。這次以歌手身份回歸，我好像比較有自信，因為這也是我最擅長的本業，所以我應該可以做得更好」。之後是否有想要挑戰的戲劇風格或角色？他搞笑表示「其實我想要挑戰冷酷、冷漠的隊長角色，因為也有人覺得我不笑的時候，看起來有點冷酷、好像很會打架一樣」。

而他從選秀《PRODUCE 101 第二季》出道至今5年，外型幾乎沒有變化，被問到維持體態的秘訣？他笑喊「好像沒有特別維持耶，應該是因為我只有待在家裡吧，我很喜歡在家裡的感覺，也讓我覺得很舒適，我想這應該是秘訣吧」。姜丹尼爾正規一輯《THE STORY》已同步在台發行，他也特別錄製了影片向台灣粉絲問候，開頭就不忘先用中文喊「大家好，我是KANGDANIEL」，希望大家能夠多多喜愛並聆聽這次的專輯。