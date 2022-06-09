年僅24歲Karencici以專輯《99% Angel》入圍第33屆金曲獎「最佳華語女歌手」、「最佳演唱專輯錄音」2項大獎，男友KVN身為她專輯的錄音師，今年也一同入圍金曲獎，她將與男友一起走金曲紅毯，同是他們首度公開合框，男友主要從事幕後音樂製作，她笑虧男友只要上鏡頭就會一臉尷尬，「他外表會裝很Chill，但一定很緊張。」

她表示，男友不會向她請教拍照的訣竅，還幽默形容男友很有自己的想法，「他會嘴硬，每次都說自己很Ok、很Free」。她與男友穩交4年，感情甜蜜，這回2人一起入圍金曲獎，她更把男友視為吉祥物，幸福說：「我們一起走紅毯就是彼此的幸運物。」

她在2019年入圍金曲「最佳新人獎」，去年推出第2張專輯就叩關金曲歌后，她坦言，從沒想過會入圍金曲歌后，一聽到好消息，心情又驚又喜，「很意外，我以為只是入圍是音樂技術類型的獎項，沒想到有女歌手，非常幸運」。

Karencici首度叩關金曲歌后，心情期待開心，感謝評審的肯定。（陳俊吉攝）

Karencici將與蔡健雅、魏如萱、詹雯婷、以莉高露、袁婭維共同角逐金曲歌后，她是入圍者內年紀最輕、資淺，自認對於獎項總是以平常心看待，反而能跟偶像蔡健雅一起入圍金曲歌后，備感榮幸，並私心看好袁婭維一舉奪下歌后寶座，她直喊：「袁婭維真的很會唱。」她也認為每位入圍者音樂風格大不同，一切都看評審喜好，「得獎很碰運氣，難說」。

她正跟造型師討論挑選金曲戰袍，透露，出道以來在工作上的穿衣造型是沒有尺度限制，大方秀出性感火辣身材，她霸氣說：「好看就好，我喜歡潮流，能嘗試越多越好。」她現在相約男友一起上健身房運動，盼鍛鍊出更緊緻腰部線條、腹肌。

她近期釋出新歌〈Kiss Me〉，取樣自50年代的名曲〈給我一個吻〉，原曲與她的年齡相差超越半個世紀，她說，第一次挑戰重新翻唱經典歌，這首歌詞簡單又洗腦，當時改編創作只花2小時，「這是很酷的東西，我們把經典留著又融入我的風格，希望年輕人能聽到華語音樂有很多好聽的歌。」