蘇明淵2度叩關台語歌王，感謝參與專輯製作的夥伴們支持。（蘇明淵提供）

蘇明淵以《敢敢》專輯2度叩關本屆金曲獎台語男歌手，7月2日頒獎典禮力拚第2座歌王獎座前，他今（4日）率先分享另一個喜訊，就是大女兒錄取法國排名第4、全球第66名的「里昂高等商業學院」巴黎分校入學資格，蘇明淵驕傲地說：「比我當年自己通過律師高考還高興，難度搞不好還高過律師高考。」希望在金曲典禮上沾沾女兒好運，「對了，我會帶著2個女兒一起走紅毯」。

蘇明淵感性表示其實大女兒從小就被他拐去學習法律，沒想到高中學測公布前大女兒「叛逃」成功，說服全家人支持她去讀服裝設計系，「我心中當然有掙扎，因為自己的創作路上遭遇過許多挫折，很不忍心看她在和我類似的路上跌跤受挫。這聽起來很自私，更是偏見！不過也是天下父母心」。後來想通孩子的人生不該由父母親掌控，「得讓她自己去創造，時候到了就該放手讓她自由的飛」。

蘇明淵是第31屆金曲獎台語歌王，然而本屆台語男歌手獎項競爭激烈，入圍者包括視障歌手王俊傑、將挑戰第5座獎座的蕭煌奇、2度角逐台語歌王的大支，以及新生代歌手張伍，面對強敵環伺，蘇明淵替自己加油打氣「必須要有信心」，因為這張專輯獲得許多人協助，若能上台領獎，更能讓所有協助他的夥伴受到肯定，所以一定要有信心。

他近日再次仔細聆聽所有入圍者作品，讚賞所有入圍者的作品都非常完美，尤其對張伍印象深刻，「有強烈的現代聽覺，也跟許多音樂人合作，開心看到越來越多年輕優秀音樂人投入母語音樂創作」。再度叩關歌王，蘇明淵邀2個女兒走紅毯，老婆不吃醋？蘇明淵笑回另一半不習慣在螢光幕前露臉，「但她也會到現場參與，我們一家回到高雄參與音樂界的年度盛事」。

蘇明淵透露已有廠商針對典禮提供資源，為他及2個女兒打造服裝，「正在討論布料及樣式，身為高雄人，能以入圍者的身分回高雄參加典禮已經是一件很幸運的事」。若如願再拿一座金曲獎，他希望將榮耀歸功製作夥伴，「怎麼犒賞自己目前沒有想法，只想要大家都開心」。