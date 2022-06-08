《小明星大跟班》最新一集討論「憑什麼他的價碼比我高！明星通告費排行榜」。（中天綜合台提供）

黃喬歆遭批「只會哭」。（中天綜合台）

馬力歐在預測來賓通告費時，有著精準的分析。（中天綜合台提供）

嘻小瓜舞蹈實力堅強，曾被倖田來未邀請擔任演唱會嘉賓。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（9日）晚10點播出「憑什麼他的價碼比我高！明星通告費排行榜」，主持人吳宗憲認為價碼是代表藝人的認同度，但自己上了台就不考慮今天賺多少，不過出道29年的何妤玟卻很在乎自己的通告費高低：「我有2個女兒要養，我不知道是不是因為我長相的問題，很多人都覺得我經濟狀況很好，但其實我進演藝圈是因為我家裡很窮要養家。」而何妤玟也認為自己的通告費相比於同場來賓應該是最高的：「早期演藝圈真的都是照資歷在排價錢，因為演藝圈這20幾年都不景氣，我的通告費已經20幾年沒漲過，他們後來來的聽說（通告費）不可能高過前輩。」

而同場來賓對於何妤玟的通告費高低預測很兩極，像是嘻小瓜就認為有資歷又有話題的何妤玟，很有可能是全場通告費最高的，吳宗憲也頗認同，認為何妤玟離婚的經歷，反而增加不少通告邀約，不過何妤玟坦言自己曾經很害怕離婚會影響到工作：「我在離婚前有跟小瑋（經紀人）講過，我以為我會沒工作，我真的有想過如果我沒工作會怎樣，因為我一生都沒做過其他工作。」而馬力歐卻持不同看法：「現在妹太多了，便宜的比妳還敢露，我覺得就算有婚姻話題、人生歷練很夠，但其實已經聽膩了。」

吳宗憲和Sandy的預測則不一樣，像是吳宗憲就很看好嘻小瓜：「我看到你很努力，不斷去嘗試根本不可能的事，譬如說他出唱片，然後把自己當洋芋片，一片一片又一片，然後每一片都在他口中碎掉。」此話一出嘻小瓜暴跳如雷，不過他的舞蹈實力早就獲得認可，甚至還曾被倖田來未邀請擔任演唱會嘉賓，但吳宗憲卻對一件事很好奇：「她是邀請你？還是你自己衝上台？像有一年我唱《笨小孩》，也是有一個騎摩托車衝上來。」而馬力歐對嘻小瓜的評價也很高：「我對有真功夫的人都很敬佩，他最近才開始比較活躍，可是我覺得他很敢講，而且他勇於突破性別問題，但是（通告費）不太可能太高，因為還很年輕。」

Sandy則看好黃喬歆，她認為黃喬歆是「黑澀會美眉」中，轉型談話節目最迅速，也是最成功的一位，嘻小瓜也認為黃喬歆是自己接通告，應該會有所堅持，因此通告費不可能太低，不過馬力歐不僅把黃喬歆排在最後一名，還狠心點評：「我知道這個通告會傷了一些人的心，因為妳真正的功力展現就只是在哭，那妳如果真的哭得很有效果的話，那節目基本上也不用開棚，我們就在殯儀館錄影就好了。」但吳宗憲認為這是人設問題，不應該反映在價碼上。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。