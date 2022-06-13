美國參議院兩黨協商議員今天宣布就一套範圍較窄的槍枝管制達成協議，在兩黨各半的參院有過關可能。參院版內容遠不如眾院版，卻是打破國會長年無作為的重要一步。

「紐約時報」報導，由10名共和黨與10名民主黨聯邦參議員提出的參院版槍枝管制，內容包括加強背景調查，讓執法機關能有時間查核青少年及所有21歲以下有購槍潛力者的心理健康記錄，另外家暴者禁止擁槍，也首度擴大將情侶關係也適用。

參院版還將為各州提供資金制訂所謂示警法律，允許各州有關單位得以暫時沒收被認為是危險者的槍械，此外也資助用於心理健康資源的經費，加強學校的安全和心理健康服務。

由於控槍所涉政治利益存在極深的黨派分歧，這份參院版尚未最終定案，且仍與美國總統拜登、控槍人士和大多數民主黨人所倡的大規模改革相去甚遠，範圍遠不如上週眾議院版的控槍法案；眾院版包含禁止向21歲以下者出售半自動武器、禁止販賣大容量彈匣並訂頒全國一致的示警法律等。

不過紐時認為，參院版至少代表兩黨開始縮短雙方在如何解決槍械暴力上的巨大鴻溝，已是顯著進展。多年來在共和黨挺槍派的阻撓下，美國國會一系列控槍立法均告失敗。

參院版控槍措施有10名共和黨參議員相挺，得以有望在參院表決時取得法案通過所需的60票；參議院100席裡目前民主、共和兩黨各半。

但議員助理們仍抱持謹慎，認為參院版裡每個條款都能否取得60票贊成還言之過早，另像究竟要給執法機關多長的時間查核青少年及21歲以下者背景等關鍵細節，參議員們都還在討價還價。

另一政治風險在於，這次10名相挺的共和黨參議員今年都不用選舉，其中4人今年就卸任、5人兩年後任滿也不連任，其他有選舉壓力共和黨參議員的考量點肯定與10人不同。

至於眾議院8日以223票贊成、204票反對所通過的眾院版控槍法案，正反票數的政黨壁壘鮮明，外界認為到參院要獲得至少10名共和黨人倒戈相挺的機會渺茫。（譯者：陳亦偉）1110613